ARCA: los límites de transferencias que estipuló el organismo para septiembre

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero(ARCA) anunció que el límite máximo para transferir durante septiembre será de $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas. En caso que un usuario supere este tope, la entidad bancaria puede bloquear el dinero hasta que se presente la documentación correcta que respalde la operación.