ARCA: la obligación fiscal que puede penalizar a los monotributistas
Conocé en detalle en qué consiste este trámite clave y cuánto deberá abonar cada contribuyente para gestionarlo correctamente.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó a los contribuyentes que forman parte del régimen simplificado del monotributo que deben pagar la cuota mensual antes del 22 de septiembre. El valor de este pago varía según la categoría de cada contribuyente, que se define en función de sus ingresos y egresos.
El pago del monotributo incluye gastos como el Impuesto a las Ganancias, el IVA, la obra social y los aportes jubilatorios, por lo que debe abonarse todos los meses. No hacerlo a tiempo puede traer consecuencias importantes, por lo que es fundamental cumplir con esta obligación para evitar sanciones y recargos.
ARCA: escalas vigentes del monotributo
- Categoría A: Ingreso bruto $8.992.597,87, total a pagar $37.085,74
- Categoría B: Ingreso bruto $13.175.201,52, total a pagar $42.216,41
- Categoría C: Ingreso bruto $18.473.166,15, total a pagar $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio de bienes)
- Categoría D: Ingreso bruto $22.934.610,05, total a pagar $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio de bienes)
- Categoría E: Ingreso bruto $26.977.793,60, total a pagar $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio de bienes)
- Categoría F: Ingreso bruto $33.809.379,57, total a pagar $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio de bienes)
- Categoría G: Ingreso bruto $40.431.835,35, total a pagar $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio de bienes)
- Categoría H: Ingreso bruto $61.344.853,64, total a pagar $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio de bienes)
- Categoría I: Ingreso bruto $68.664.410,05, total a pagar $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio de bienes)
- Categoría J: Ingreso bruto $78.632.948,76, total a pagar $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio de bienes)
- Categoría K: Ingreso bruto $94.805.682,90, total a pagar $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio de bienes)
Qué sucede si no pago el monotributo
Si el contribuyente no abona la cuota del monotributo antes del 22 de septiembre, se comenzarán a generar intereses sobre el monto pendiente.
Además, si se acumulan 10 meses sin pago, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dará de baja automáticamente al monotributista, quien perderá la posibilidad de emitir facturas y de acceder a la obra social
