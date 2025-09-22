Alerta ARCA: los montos que se investigarán en tus transferencias bancarias

Qué sucede si se superan los límites

Cuando una persona o empresa supera los topes establecidos, el banco o la billetera virtual tiene la obligación de notificar la operación a ARCA. Desde ese momento, la agencia puede exigir documentación que respalde el origen de los fondos. Entre los comprobantes aceptados figuran recibos de sueldo o haberes previsionales, declaraciones juradas de impuestos, facturas por ventas o servicios prestados y constancias de transferencias anteriores.

En caso de no poder justificar el dinero, ARCA está facultada para aplicar sanciones, que pueden ir desde fuertes multas hasta la suspensión temporal de cuentas bancarias o tarjetas de crédito. Con esta actualización normativa, el organismo endurece los controles sobre movimientos financieros, abarcando bancos, billeteras virtuales y cuentas de ahorro. La medida enciende una señal de alerta tanto para contribuyentes como para empresas, que deberán adecuar sus operaciones y documentación para evitar inconvenientes y eventuales penalizaciones.