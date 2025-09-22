Alerta ARCA: los montos que se investigarán en tus transferencias bancarias
ARCA estableció límites actualizados para transferencias, plazos fijos y operaciones con billeteras virtuales, impactando el uso financiero diario.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció nuevos límites a partir de los cuales se controlarán las transferencias y movimientos bancarios, ya sea en entidades financieras tradicionales o en billeteras virtuales.Esta disposición se enmarca dentro del “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, cuyo objetivo es reforzar el monitoreo de los flujos de dinero.
Con la resolución, tanto bancos como fintech deberán informar de manera automática cada operación que supere los montos fijados, sumando un mayor nivel de transparencia y seguimiento a la actividad financiera de los usuarios.
El nuevo límite de las transferencias
Según lo informado oficialmente, ARCA estableció nuevos topes que definirán qué operaciones deberán ser reportadas.
- En el caso de transferencias y acreditaciones, el límite es de $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.
- Las extracciones en efectivo no podrán superar los $10.000.000, mientras que los saldos bancarios al cierre del mes tendrán un máximo de $50.000.000 en particulares y $30.000.000 en empresas.
- Los plazos fijos alcanzan hasta $100.000.000 para individuos y $30.000.000 para compañías.
- También se fijó un tope de $100.000.000 en sociedades de bolsa y $10.000.000 en compras como consumidor final.
Qué sucede si se superan los límites
Cuando una persona o empresa supera los topes establecidos, el banco o la billetera virtual tiene la obligación de notificar la operación a ARCA. Desde ese momento, la agencia puede exigir documentación que respalde el origen de los fondos. Entre los comprobantes aceptados figuran recibos de sueldo o haberes previsionales, declaraciones juradas de impuestos, facturas por ventas o servicios prestados y constancias de transferencias anteriores.
En caso de no poder justificar el dinero, ARCA está facultada para aplicar sanciones, que pueden ir desde fuertes multas hasta la suspensión temporal de cuentas bancarias o tarjetas de crédito. Con esta actualización normativa, el organismo endurece los controles sobre movimientos financieros, abarcando bancos, billeteras virtuales y cuentas de ahorro. La medida enciende una señal de alerta tanto para contribuyentes como para empresas, que deberán adecuar sus operaciones y documentación para evitar inconvenientes y eventuales penalizaciones.
