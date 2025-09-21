ARCA: el nuevo límite para transferencias entre familiares que no tenés que declarar

Con esta actualización, el ARCA busca crear un sistema más ágil y acorde a la dinámica económica actual, permitiendo que operaciones de carácter familiar o habituales, como el envío de dinero para gastos de estudio o la manutención familiar, se puedan realizar sin las trabas administrativas que antes complicaban estas transferencias.

arca

Aunque los nuevos topes de ARCA representan un alivio para muchas personas, los expertos alertan sobre ciertos cuidados prácticos. No conviene dividir grandes sumas en varias transferencias más chicas para intentar evitar los controles, ya que los bancos podrían detectarlo y considerarlo una maniobra sospechosa.

Además, es recomendable conservar los comprobantes que respalden el origen de los fondos, como recibos de sueldo, contratos o facturas, para poder responder rápidamente si la entidad financiera solicita documentación adicional. Estas medidas ayudan a que las operaciones se realicen de forma transparente y segura, evitando inconvenientes futuros.