Flexibilización en la aduana: ARCA modifica los controles para las exportaciones aéreas

Ahora, la liquidación de reintegros y derechos de exportación será automática a través del SIM, siempre que se cumplan ciertas condiciones: estar habilitado como exportador, no registrar embargos, tener la operación asentada, presentar la factura comercial y documentos requeridos, contar con CBU declarado y vigente, abonar los derechos cuando corresponda y, si aplica, contar con la conformidad del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para la liquidación de divisas.