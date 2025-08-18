Flexibilización en la aduana: ARCA modifica los controles para las exportaciones aéreas
La iniciativa del ARCA apunta a simplificar trámites, disminuir burocracia y potenciar la competitividad del comercio exterior.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció reformas importantes en el régimen aduanero para modernizar y agilizar los trámites relacionados con las exportaciones. Mediante la Resolución General N° 5745/25, se eliminó la obligación de cruzar información entre el Sistema Informático Malvina (SIM) y el Manifiesto de Exportación (MANE) para envíos por vía aérea, lo que reducirá tiempos.
Estas modificaciones buscan eliminar controles previos innecesarios y barreras burocráticas, beneficiando especialmente al sector agroindustrial y a los envíos en consignación. Además, se ajustan los procedimientos de liquidación de reintegros y derechos de exportación, alineándose con la normativa vigente y los avances en automatización.
Para los contribuyentes que operan bajo monotributo, estas mejoras representan un paso hacia procesos más rápidos y eficientes, permitiendo concentrarse en el desarrollo del comercio exterior sin obstáculos administrativos adicionales. Con esta medida, ARCA refuerza su compromiso de optimizar la gestión aduanera y facilitar la competitividad de los exportadores argentinos.
Eliminación de autoliquidaciones obligatorias
Hasta ahora, las operaciones bajo el Régimen de Envíos en Consignación y las exportaciones de cueros requerían autoliquidaciones obligatorias de derechos de exportación. Con la nueva resolución de ARCA, este requisito queda eliminado, alineándose con la Resolución N° 727/2025 del Ministerio de Economía.
Ahora, la liquidación de reintegros y derechos de exportación será automática a través del SIM, siempre que se cumplan ciertas condiciones: estar habilitado como exportador, no registrar embargos, tener la operación asentada, presentar la factura comercial y documentos requeridos, contar con CBU declarado y vigente, abonar los derechos cuando corresponda y, si aplica, contar con la conformidad del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para la liquidación de divisas.
Según ARCA, esta actualización representa un avance significativo, ya que anteriormente el proceso implicaba verificaciones manuales y múltiples controles previos al pago, simplificando ahora la operatoria para los exportadores y agilizando el comercio exterior argentino.
