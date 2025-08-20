Monotributo: así quedan las nuevas escalas de septiembre para las categorías de 2025

El régimen del monotributo, gestionado por el ARCA, establece de manera sencilla las responsabilidades impositivas de los pequeños contribuyentes mediante un sistema de categorías progresivas. Cada categoría cuenta con un límite de facturación anual que determina la permanencia dentro del régimen, además de una cuota fija mensual que incluye el pago de impuestos, aportes jubilatorios y cobertura de obra social.