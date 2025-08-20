Monotributo: así quedan las nuevas escalas de septiembre para las categorías de 2025
Mantener tu facturación anual dentro del límite de tu categoría es fundamental. Se acerca la fecha del Monotributo y conoce cuando es.
El régimen del monotributo, gestionado por el ARCA, establece de manera sencilla las responsabilidades impositivas de los pequeños contribuyentes mediante un sistema de categorías progresivas. Cada categoría cuenta con un límite de facturación anual que determina la permanencia dentro del régimen, además de una cuota fija mensual que incluye el pago de impuestos, aportes jubilatorios y cobertura de obra social.
Este esquema simplificado busca facilitar la formalización del trabajo independiente y brindar una alternativa accesible para quienes no llegan a tributar en el régimen general. A través del monotributo, los inscriptos pueden cumplir con sus obligaciones fiscales en un solo pago, al mismo tiempo que garantizan derechos previsionales y de salud.
Conocer los topes y encuadrarse en la categoría adecuada que define la ARCA resulta esencial para evitar inconvenientes y mantener los beneficios que otorga este régimen tributario.
Monotributo: tabla oficial en septiembre de 2025
Esta es la tabla de ingresos brutos anuales actualizada para cada categoría del monotributo, la cual se encuentra vigente y funciona como referencia oficial para las operaciones correspondientes al mes de septiembre.
|Categoría
|Ingresos brutos anuales máximos
|A
|$8.992.597,87
|B
|$13.175.201,52
|C
|$18.473.166,15
|D
|$22.934.610,05
|E
|$26.977.793,60
|F
|$33.809.379,57
|G
|$40.431.835,35
|H
|$61.344.853,64
|I
|$68.664.410,05
|K
|$94.805.682,90
Si realizaste la recategorización en julio y tu categoría se modificó, la cuota que debés pagar en septiembre ya mostrará el nuevo valor actualizado.
Es fundamental controlar que tu facturación anual no supere el tope correspondiente a tu escala dentro del monotributo, ya que exceder ese límite puede generar incumplimientos fiscales. En caso de notar que tus ingresos se acercan al máximo permitido, contás con un margen de tiempo para organizarte y anticipar la próxima recategorización de manera ordenada.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario