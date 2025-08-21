ARCA suspende cuentas bancarias y tarjetas de crédito
El fisco puede suspender algunos productos financieros a los usuarios. Cómo saber si figurás en la lista de no confiables.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que controla de manera permanente a los contribuyentes con irregularidades y, en esos casos, puede suspender cuentas bancarias, tarjetas de crédito y billeteras virtuales. La decisión quedó oficializada en la Comunicación 8144/2024, en conjunto con el Banco Central (BCRA), para prevenir evasión fiscal y posibles maniobras de lavado de dinero.
Según explicó el organismo, la medida permite detectar operaciones fuera de los parámetros legales y aplicar sanciones rápidas. Además, busca desalentar la economía informal y frenar prácticas que ponen en riesgo la transparencia del sistema tributario.
Los motivos por los que ARCA suspende las cuentas bancarias y tarjetas
La nueva normativa de ARCA prohíbe que bancos y proveedores de servicios de pago (PSP) den servicios a comercios o personas incluidas en la Base de Contribuyentes No Confiables, donde se listan casos con declaraciones impositivas incompletas, movimientos de dinero sin justificar o actividades incompatibles con los ingresos declarados.
Los parámetros que definen la inclusión en esa base de datos son claros:
- Declaraciones impositivas incompletas o con contradicciones.
- Movimientos de dinero que no tengan justificación.
- Falta de documentación respaldatoria.
- Actividades económicas que no se correspondan con los ingresos declarados.
Los bancos podrán bloquear cuentas, tarjetas y billeteras virtuales de contribuyentes observados, mientras que los comercios no confiables podrían quedar sin cobrar a través de tarjetas, QR, transferencias o plataformas como Mercado Pago y MODO, ya que los procesadores de pago estarán habilitados para frenar sus operaciones.
Cómo saber si estoy en la lista de "no confiables" de ARCA
Los contribuyentes tienen la posibilidad de ingresar al sitio oficial de ARCA y verificar el estado de su CUIT. Dentro de esa sección se informa si figuran en alguna de las listas de control o si presentan restricciones para operar con diferentes medios de pago.
Cómo salir de la lista de "no confiables"
- Ingresar al sitio web de ARCA.
- Acceder a la sección “Estado administrativo del CUIT”.
- Subir la documentación solicitada de manera digital.
- Esperar la evaluación del organismo, que será notificada a través del domicilio fiscal electrónico.
Una vez que la situación quede regularizada, las cuentas bancarias y tarjetas asociadas serán reactivadas, permitiendo operar con normalidad.
