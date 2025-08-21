ARCA suspende cuentas bancarias y tarjetas de crédito

Los bancos podrán bloquear cuentas, tarjetas y billeteras virtuales de contribuyentes observados, mientras que los comercios no confiables podrían quedar sin cobrar a través de tarjetas, QR, transferencias o plataformas como Mercado Pago y MODO, ya que los procesadores de pago estarán habilitados para frenar sus operaciones.

tarjetas de crédito.jpg

Cómo saber si estoy en la lista de "no confiables" de ARCA

Los contribuyentes tienen la posibilidad de ingresar al sitio oficial de ARCA y verificar el estado de su CUIT. Dentro de esa sección se informa si figuran en alguna de las listas de control o si presentan restricciones para operar con diferentes medios de pago.

Cómo salir de la lista de "no confiables"

Ingresar al sitio web de ARCA .

. Acceder a la sección “Estado administrativo del CUIT” .

. Subir la documentación solicitada de manera digital.

de manera digital. Esperar la evaluación del organismo, que será notificada a través del domicilio fiscal electrónico.

Una vez que la situación quede regularizada, las cuentas bancarias y tarjetas asociadas serán reactivadas, permitiendo operar con normalidad.