 Cómo prevenir problemas con ARCA: todo lo que tenés que saber para evitar embargos

Para conocer su estado de deuda, los monotributistas cuentan con dos canales oficiales. Por un lado, la app de ARCA, disponible para Android e iOS, permite ingresar con clave fiscal y CUIT para consultar las obligaciones pendientes. También se puede acceder desde el sitio web del organismo, en las secciones "Consulta de deudas" o "Situación fiscal", donde aparece el historial completo de obligaciones. Ambas herramientas facilitan la regularización antes de que se apliquen sanciones más severas.