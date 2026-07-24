 Monotributo ARCA: confirman los nuevos montos a pagar y habilitan el proceso de recategorización

Cómo se actualizan ahora los parámetros e importes a pagar

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52 del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Ley 24.977), los parámetros del Monotributo se revisan y actualizan cada seis meses. Para esta instancia de recategorización, se tomó como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al período comprendido entre enero y junio.

Cuándo los monotributistas no están obligados a cumplir con la recategorización

No todos los contribuyentes del Monotributo deben realizar la recategorización. Existen dos situaciones en las que el trámite no es necesario: