Monotributo ARCA: hasta cuándo se puede pagar la cuota mensual obligatoria de julio 2026

Facturación anual.

Ingresos obtenidos.

Superficie afectada a la actividad.

Monto de los alquileres devengados.

Consumo de energía eléctrica.

En cambio, quienes se incorporaron al Monotributo hace menos de seis meses no están obligados a completar este procedimiento, ya que todavía no reúnen el período mínimo exigido para la evaluación. El plazo para efectuar la recategorización permanecerá habilitado hasta el 5 de agosto de 2026.

Si durante el último año los parámetros analizados por ARCA no registraron modificaciones, el contribuyente no deberá hacer ninguna gestión y conservará automáticamente la categoría actual. En cambio, si hubo cambios y no se informa la nueva situación, pueden surgir diferencias impositivas, deudas retroactivas e incluso sanciones cuando el organismo detecte la inconsistencia.

Por otra parte, durante julio también se aguarda la publicación de las nuevas escalas del Monotributo. La actualización dependerá del dato de inflación de junio que difunda el INDEC. De acuerdo con las estimaciones, el ajuste sería cercano al 14,3%, aunque el porcentaje definitivo será oficializado por ARCA.

Varias formas: cómo se puede pagar el monotributo

ARCA ofrece diferentes medios para que los contribuyentes del Monotributo puedan abonar la cuota mensual, tanto desde una computadora como a través del celular. De esta manera, cada persona puede elegir la opción de pago que le resulte más práctica. Entre las alternativas disponibles se encuentran:

Código QR , generado desde el Portal Monotributo o la Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos , para pagar con billeteras virtuales compatibles.

, generado desde el o la , para pagar con billeteras virtuales compatibles. Volante Electrónico de Pago (VEP) , que se crea con CUIT y Clave Fiscal y luego se abona mediante home banking o plataformas autorizadas.

, que se crea con CUIT y Clave Fiscal y luego se abona mediante home banking o plataformas autorizadas. Billeteras virtuales compatibles con ARCA , ingresando el CUIT o escaneando el código QR.

compatibles con , ingresando el CUIT o escaneando el código QR. Débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito, con adhesión desde el Portal Monotributo o directamente en la entidad financiera.

en cuenta bancaria o tarjeta de crédito, con adhesión desde el o directamente en la entidad financiera. Home banking de bancos adheridos a las redes Link y Banelco .

de bancos adheridos a las redes y . Cajeros automáticos de las redes Link y Banelco .

de las redes y . Las aplicaciones oficiales ARCA Móvil y Mi Monotributo .

y . La Billetera Electrónica de ARCA, para quienes cuentan con saldo disponible dentro del sistema.

Es importante tener en cuenta que quienes opten por pagar el Monotributo con tarjeta de crédito pueden experimentar una demora de hasta 10 días hábiles en la acreditación del pago. En cambio, el VEP se genera al instante y puede abonarse desde el servicio "Presentación de DDJJ y Pagos" o a través de la Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos de ARCA.