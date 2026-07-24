Monotributo ARCA: confirman los nuevos montos a pagar y habilitan el proceso de recategorización
El organismo, además, anunció que la recategorización estará disponible hasta el miércoles 5 de agosto. Los detalles en la nota.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó una nueva etapa de recategorización del monotributo, un trámite que podrá realizarse hasta el miércoles 5 de agosto de forma completamente online, tanto desde la web como a través del celular.
En esta oportunidad, el organismo incorporó una modalidad simplificada para determinados contribuyentes, con el objetivo de agilizar el proceso. Además, las escalas vigentes fueron actualizadas de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.
Qué se debe tener en cuenta
Al momento de realizar la recategorización es fundamental revisar la información correspondiente a los últimos 12 meses. El principal parámetro que se tiene en cuenta es la facturación anual, aunque también pueden influir otros aspectos, como la superficie destinada a la actividad y el consumo de energía eléctrica, según el tipo de actividad.
Si de esa evaluación surge que la categoría actual ya no se ajusta a la situación del contribuyente, será necesario realizar la recategorización utilizando las escalas vigentes publicadas por ARCA. En cambio, quienes continúen dentro de los límites de su categoría no deberán efectuar ningún cambio.
Cómo se actualizan ahora los parámetros e importes a pagar
Las escalas del monotributo se actualizan cada seis meses, tal como establece el artículo 52 del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Ley 24.977). Para esta recategorización se aplican los valores vigentes luego del último ajuste.
La actualización toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada entre enero y junio, por lo que los nuevos límites de cada categoría reflejan esa evolución de la inflación.
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