Recategorización de ARCA: cómo saber si te cambiaron de escala en el Monotributo y cómo apelar

En general, estas recategorizaciones se producen luego de que ARCA analiza y cruza información proveniente de distintas fuentes. Para ello, puede evaluar datos como la facturación electrónica, las acreditaciones bancarias, los consumos registrados, los movimientos patrimoniales y otros indicadores fiscales con el objetivo de comprobar si la categoría del Monotributo coincide con la actividad económica desarrollada.

Si de ese análisis surgen diferencias importantes, el organismo tiene la facultad de asignar una nueva categoría sin que el monotributista haya realizado la recategorización por iniciativa propia. Como consecuencia, el nuevo valor de la cuota mensual comenzará a regir desde la fecha establecida en la resolución correspondiente.

Por este motivo, es recomendable que los contribuyentes controlen de manera periódica las notificaciones del Domicilio Fiscal Electrónico y el estado de su Monotributo. En algunos casos, el aviso puede pasar inadvertido y el cambio recién se detecta al observar un aumento en el importe a pagar o al descargar la credencial actualizada.

Apelación a la recategorización de oficio: cómo es el trámite

Si un contribuyente del Monotributo entiende que la recategorización de oficio realizada por ARCA no refleja su verdadera situación fiscal, puede iniciar un reclamo administrativo. Este trámite se realiza de manera online desde los servicios digitales del organismo, ingresando con Clave Fiscal y seleccionando la opción correspondiente a la medida adoptada, siempre dentro del plazo establecido por la normativa.

Al momento de presentar la apelación, el monotributista deberá explicar por qué considera incorrecta la categoría asignada. Además, según el caso, podrá incorporar documentación que respalde su planteo, como comprobantes de facturación, registros de su actividad económica u otra información que sirva para acreditar su posición.

Una vez enviado el recurso, ARCA revisará toda la documentación presentada para determinar si corresponde mantener la categoría asignada o modificar la resolución inicial. Hasta que el organismo emita una decisión definitiva, el expediente continuará su curso por la vía administrativa.

Los especialistas en temas tributarios aconsejan verificar toda la información antes de iniciar el trámite. Presentar un reclamo con datos incompletos o sin la documentación respaldatoria necesaria puede demorar el análisis o afectar el resultado del expediente. También es importante guardar el comprobante que genera el sistema al finalizar la presentación, ya que permite acreditar la fecha del trámite y realizar el seguimiento del caso.

La recategorización de oficio es una de las herramientas de control que ARCA utiliza dentro del régimen del Monotributo para verificar el correcto encuadre de los contribuyentes. No obstante, la normativa también contempla un mecanismo de apelación para que cada monotributista pueda ejercer su derecho a defender su situación fiscal cuando considere que la decisión adoptada por el organismo no es correcta.