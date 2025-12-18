MinutoUno

ARCA: las nuevas escalas de facturación del monotributo en diciembre 2025

Economía

ARCA difundió los montos actualizados del monotributo correspondientes a diciembre, en la antesala del proceso de recategorización prevista para 2026.

ARCA: las nuevas escalas de facturación del monotributo en diciembre 202

ARCA: las nuevas escalas de facturación del monotributo en diciembre 202

Con los cambios de fin de año sobre la mesa, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó una actualización de las escalas del monotributo y de los topes de facturación vigentes en diciembre. Al mismo tiempo, el organismo repasó cómo será el proceso de recategorización 2026, que deberán cumplir los pequeños contribuyentes.

En ese marco, ARCA también difundió los nuevos valores de la cuota mensual del monotributo correspondientes al último mes del año, un dato clave antes de la recategorización obligatoria que se realizará en febrero, según el nivel de ingresos.

ARCA actualizó escalas del monotributo

Luego del último ajuste por categoría del monotributo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) difundió los valores vigentes para diciembre de 2025, con montos diferenciados entre servicios y comercio.

  • Categoría A: $37.085,74
  • Categoría B: $42.216,41
  • Categoría C: $49.435,58 servicios / $48.320,22 comercio
  • Categoría D: $63.357,80 servicios / $61.824,18 comercio
  • Categoría E: $89.714,31 servicios / $81.070,26 comercio
  • Categoría F: $112.906,59 servicios / $97.291,54 comercio
  • Categoría G: $172.457,38 servicios / $118.920,05 comercio
  • Categoría H: $391.400,62 servicios / $238.038,48 comercio
  • Categoría I: $721.650,46 servicios / $355.672,64 comercio
  • Categoría J: $874.069,29 servicios / $434.895,92 comercio
  • Categoría K: $1.208.890,60 servicios / $525.732,01 comercio
arca

Qué tener en cuenta para la recategorización en febrero 2026

ARCA confirmó que en febrero se iniciará la recategorización del monotributo 2026 para quienes superaron los límites de facturación. El trámite ajusta la categoría según ingresos, alquileres y otros parámetros de los últimos 12 meses. Al momento de realizar la recategorización del monotributo, se deben tener en cuenta estos parámetros:

  • Ingresos acumulados
  • Consumo de energía eléctrica
  • Superficie afectada a la actividad
  • Alquileres devengados, cuando corresponda

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas