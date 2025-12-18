ARCA: las nuevas escalas de facturación del monotributo en diciembre 2025
ARCA difundió los montos actualizados del monotributo correspondientes a diciembre, en la antesala del proceso de recategorización prevista para 2026.
Con los cambios de fin de año sobre la mesa, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó una actualización de las escalas del monotributo y de los topes de facturación vigentes en diciembre. Al mismo tiempo, el organismo repasó cómo será el proceso de recategorización 2026, que deberán cumplir los pequeños contribuyentes.
En ese marco, ARCA también difundió los nuevos valores de la cuota mensual del monotributo correspondientes al último mes del año, un dato clave antes de la recategorización obligatoria que se realizará en febrero, según el nivel de ingresos.
ARCA actualizó escalas del monotributo
Luego del último ajuste por categoría del monotributo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) difundió los valores vigentes para diciembre de 2025, con montos diferenciados entre servicios y comercio.
- Categoría A: $37.085,74
- Categoría B: $42.216,41
- Categoría C: $49.435,58 servicios / $48.320,22 comercio
- Categoría D: $63.357,80 servicios / $61.824,18 comercio
- Categoría E: $89.714,31 servicios / $81.070,26 comercio
- Categoría F: $112.906,59 servicios / $97.291,54 comercio
- Categoría G: $172.457,38 servicios / $118.920,05 comercio
- Categoría H: $391.400,62 servicios / $238.038,48 comercio
- Categoría I: $721.650,46 servicios / $355.672,64 comercio
- Categoría J: $874.069,29 servicios / $434.895,92 comercio
- Categoría K: $1.208.890,60 servicios / $525.732,01 comercio
Qué tener en cuenta para la recategorización en febrero 2026
ARCA confirmó que en febrero se iniciará la recategorización del monotributo 2026 para quienes superaron los límites de facturación. El trámite ajusta la categoría según ingresos, alquileres y otros parámetros de los últimos 12 meses. Al momento de realizar la recategorización del monotributo, se deben tener en cuenta estos parámetros:
- Ingresos acumulados
- Consumo de energía eléctrica
- Superficie afectada a la actividad
- Alquileres devengados, cuando corresponda
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario