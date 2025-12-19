Denuncian una filtración masiva de datos de ARCA, ANSES y Registro Automotor

hacker.jpg

Desde el gobierno de Javier Milei, en tanto, buscaron despejar cualquier sospecha sobre sistemas oficiales y afirman que en los sitios estatales no se registró ningún suceso que haya vulnerado su seguridad.

Quien se atribuye la publicación en la dark web sostiene que la difusión apunta a exponer al propietario de Work Management y a los mecanismos que, según afirma, utiliza para obtener bases de datos de manera ilegal.

El antecedente de SudamericaData vuelve a cobrar relevancia. En 2023, la empresa quedó bajo la lupa judicial por el uso y la comercialización de información sensible, lo que derivó en su cierre. No obstante, especialistas del sector advierten que la operatoria podría haber continuado a través de otra razón social.

El episodio reabre el debate sobre el papel de las compañías privadas que concentran grandes volúmenes de datos personales y la urgencia de reforzar los controles sobre cómo se recolecta, almacena y protege esa información.

Información vulnerada

De acuerdo con el registro de las publicaciones de foros de Internet, el archivo expuesto contendría información de distintos organismos argentinos. Entre ellos se encuentran:

AFIP/ARCA: bases de datos fiscales.

bases de datos fiscales. DNRPA: registros con información vinculada a la titularidad de vehículos.

registros con información vinculada a la titularidad de vehículos. ANSES: datos laborales y previsionales, que incluyen teléfonos, e-mails, direcciones, salarios y relaciones laborales.

datos laborales y previsionales, que incluyen teléfonos, e-mails, direcciones, salarios y relaciones laborales. Bases de números de teléfonos celulares .

. Direcciones de correo electrónico utilizadas para campañas de marketing.

utilizadas para campañas de marketing. Código fuente y datos internos de la empresa Work Management.