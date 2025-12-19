Las modificaciones de ARCA a las que los monotributistas deberán estar atentos
ARCA ajustó las escalas y topes del monotributo en diciembre, difundió las nuevas cuotas y explicó cómo será la recategorización 2026.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó la actualización de las escalas y los límites de facturación del monotributo correspondientes a diciembre y difundió los valores vigentes de la cuota mensual. Aunque aún no se sabe qué va a suceder con las categorías.
La información llega como anticipo del proceso de recategorización del monotributo 2026, que los contribuyentes deberán realizar en febrero, y resulta clave para que cada monotributista pueda evaluar su situación fiscal, verificar si supera los topes de su categoría y anticipar posibles cambios en el monto a pagar.
Cuánto paga cada categoría en diciembre
ARCA dio a conocer los valores actualizados de la cuota del monotributo correspondientes a diciembre, con montos diferenciados según la categoría y el tipo de actividad. La Categoría A abona $37.085,74, mientras que la Categoría B paga $42.216,41. En la Categoría C, el importe es de $49.435,58 para servicios y $48.320,22 para comercio. La Categoría D tiene una cuota de $63.357,80 en servicios y $61.824,18 en comercio.
En los niveles intermedios, la Categoría E paga $89.714,31 en servicios y $81.070,26 en comercio, y la Categoría F asciende a $112.906,59 y $97.291,54, respectivamente. La Categoría G fija sus valores en $172.457,38 para servicios y $118.920,05 para comercio. En las escalas más altas, la Categoría H alcanza los $391.400,62 en servicios y $238.038,48 en comercio; la Categoría I, $721.650,46 y $355.672,64; la Categoría J, $874.069,29 y $434.895,92; y la Categoría K, $1.208.890,60 en servicios y $525.732,01 en comercio.
Considerar en relación a los últimos 12 meses
De cara al proceso de recategorización del monotributo 2026, ARCA recordó que los contribuyentes deben analizar distintos parámetros acumulados durante los últimos 12 meses para verificar si corresponde un cambio de categoría. Entre los datos clave a tener en cuenta se encuentran:
- Ingresos acumulados
- Consumo de energía eléctrica
- Superficie afectada a la actividad
- Alquileres devengados, en caso de corresponder
Revisar estos indicadores permite realizar una recategorización correcta, evitar sanciones y mantener al día las obligaciones fiscales dentro del régimen simplificado.
