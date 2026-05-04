Oficializan subas de 3,4% en jubilaciones, pensiones y asignaciones no contributivas de ANSES
El haber mínimo de los jubilados ascenderá en mayo a 393.174,10 pesos. Si se le suma el bono congelado en $70 mil desde hace más de dos años, la mínima no llega a cubrir la Balanza Básica Total que marca el umbral de la pobreza.
El gobierno de Javier Milei aplicó este lunes la fórmula de movilidad jubilatoria por medio de la cual los haberes de los jubilados suben al mismo ritmo que la inflación pero con dos meses de rezago. De esta manera, las jubilaciones, pensiones y asignaciones no contributivas que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) subirán en mayo 3,38% siguiendo la inflación de marzo pasado.
Así quedó plasmado en las Resoluciones 110/2026 y 111/2026 publicadas hoy en el Boletín Oficial.
De esta manera, el haber jubilatorio mínimo garantizado quedó fijado en mayo en 393.174,10 pesos y el máximo en 2.645.689,38 pesos, valores que rigen para todas las prestaciones del SIPA liquidadas desde mayo de 2026.
Asimismo, la Prestación Básica Universal (PBU) se estableció en 179.859,20 pesos y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en 314.539,28 pesos.
A estos valores, se suma en mayo el bono congelado desde hace más de dos años en 70 mil pesos. De esta manera los jubilados de la mínima percibirán en mayo 463.174,10 pesos, monto que no alcanza a cubrir el valor de la Canasta Básica Toal (CBT) informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para marzo pasado y que marca el umbral por debajo del cual se cae en la pobreza.
Asignaciones de Anses
Rangos y montos de asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia registrados y titulares de La ley de Riesgos del Trabajo
Rangos y montos de asignaciones familiares para titulares de la prestación por desempleo
Rangos y montos de asignaciones familiares para titulares del sistema integrado previsional argentino
Rangos y montos de asignaciones familiares para veteranos de guerra del Atlántico Sur
Montos para titulares de asignaciones universales para protección social
Rangos y montos de asignaciones familiares para trabajadores monotributistas
Rangos y montos de asignaciones familiares para titulares del Decreto 514/2021
Resolución 110/2026:
Resolución 111/2026:
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