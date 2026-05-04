Oficializan subas de 3,4% en jubilaciones, pensiones y asignaciones no contributivas de ANSES

A estos valores, se suma en mayo el bono congelado desde hace más de dos años en 70 mil pesos. De esta manera los jubilados de la mínima percibirán en mayo 463.174,10 pesos, monto que no alcanza a cubrir el valor de la Canasta Básica Toal (CBT) informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para marzo pasado y que marca el umbral por debajo del cual se cae en la pobreza.

Asignaciones de Anses

Rangos y montos de asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia registrados y titulares de La ley de Riesgos del Trabajo

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Rangos y montos de asignaciones familiares para titulares de la prestación por desempleo

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Rangos y montos de asignaciones familiares para titulares del sistema integrado previsional argentino

anexo_7640510_3

Rangos y montos de asignaciones familiares para veteranos de guerra del Atlántico Sur

anexo_7640510_4

Montos para titulares de asignaciones universales para protección social

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Rangos y montos de asignaciones familiares para trabajadores monotributistas

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Rangos y montos de asignaciones familiares para titulares del Decreto 514/2021

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Resolución 110/2026:

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Resolución 111/2026:

aviso_341455