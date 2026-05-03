Monotributistas bajo la lupa de ARCA: los motivos por los que te pueden recategorizar

Con ese cruce de información, el ARCA puede detectar desajustes, sumando además indicadores como consumos en moneda extranjera, transferencias recibidas y gastos relevantes. Si encuentra irregularidades importantes, puede recategorizar de oficio y notificar al contribuyente en su domicilio fiscal electrónico.

Por qué ARCA puede dar de baja a una persona del Monotributo

Además de los consumos, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero analiza múltiples factores para definir si un contribuyente puede seguir dentro del Monotributo o debe ser excluido del régimen.

billetera virtual Las billeteras virtuales deben reportar los movimientos cuando superan ciertos montos.

Superar el tope de ingresos permitido incluso para la categoría más alta

Tener un local o alquiler con dimensiones o costo por encima de los límites del régimen

Vender productos a un precio unitario mayor al máximo autorizado

Realizar gastos personales que no se condicen con lo declarado y sin respaldo

Registrar movimientos bancarios que no encajan con los ingresos informados

Importar bienes o servicios con fines comerciales, lo cual no está permitido en el régimen

Llevar adelante más de tres actividades al mismo tiempo o manejar varias unidades de negocio

Declarar venta de productos cuando en realidad se brindan servicios

No emitir facturas por las operaciones realizadas

Tener un nivel de compras y gastos demasiado alto en relación a los ingresos permitidos

Figurar en registros de empleadores con sanciones laborales vigentes

Qué pasa si te excluyen del Monotributo

Quedar afuera del Monotributo implica pasar automáticamente al régimen general, lo que supone más impuestos y nuevas responsabilidades fiscales. Desde ese momento, el contribuyente debe inscribirse en IVA, tributar Ganancias, realizar aportes como autónomo y presentar declaraciones juradas de forma periódica.

Sin embargo, tras la Ley 27.743, ya no es necesario esperar tres años para volver al Monotributo: quienes regularicen su situación y vuelvan a cumplir las condiciones pueden reingresar al régimen.