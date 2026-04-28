ARCA: el nuevo cambio que afectará a un grupo de monotributistas

Cuánto tengo que pagar a ARCA de monotributo en mayo

El monto mensual incluye tres componentes: impuesto integrado, aporte previsional y obra social.

Algunos ejemplos de valores actualizados:

Categoría A: $42.386,74

Categoría B: $48.250,78

Categoría C: desde $55.227,06 a $56.501,85

Categoría D: hasta $72.414,10

Categoría E: hasta $102.537,97

Categoría F: hasta $129.045,32

Categoría G: hasta $197.108,23

Categoría H: hasta $447.346,93

Categoría I: hasta $824.802,26

Categoría J: hasta $999.007,65

Categoría K: hasta $1.381.687,90

El valor final depende de si la actividad es de servicios o venta de bienes, lo que puede generar diferencias dentro de una misma categoría.

Cómo pagar el monotributo

El pago del monotributo se realiza de forma mensual, con vencimiento el día 20. Actualmente, todo el sistema es digital.

Las opciones disponibles incluyen:

Volante Electrónico de Pago (VEP)

Homebanking (Link o Banelco)

Tarjeta de crédito

Billeteras virtuales con QR

Débito automático

Aplicación oficial de ARCA

Para gestionar el pago, es necesario ingresar al sitio de ARCA con CUIT y clave fiscal, donde se puede consultar deuda y generar el pago correspondiente.

En definitiva, la actualización del monotributo implica un ajuste importante que obliga a los contribuyentes a revisar su categoría y organizar mejor sus finanzas para cumplir con los nuevos valores.