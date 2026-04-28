ARCA: el nuevo cambio que afectará a un grupo de monotributistas
ARCA confirmó una actualización clave en el monotributo que impacta directamente en el bolsillo de miles de contribuyentes. El ajuste modifica escalas y cuotas a partir de mayo.
ARCA anunció una actualización del 14,29% en las escalas del monotributo, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del segundo semestre de 2025.
Este cambio impacta tanto en los topes de facturación como en el monto mensual que deben pagar los contribuyentes. En las categorías más altas, la cuota puede superar el millón de pesos, lo que marca un aumento significativo frente a períodos anteriores.
La medida alcanza a todos los inscriptos en el régimen simplificado, aunque el impacto varía según la categoría.
Monotributo: categorías vigentes
Las nuevas escalas del monotributo quedaron definidas de acuerdo a los niveles de facturación anual. Entre las principales categorías se encuentran:
- Categoría A: hasta $10.277.988,13
- Categoría B: hasta $15.058.447,71
- Categoría C: hasta $21.113.696,52
- Categoría D: hasta $26.212.853,42
- Categoría E: hasta $30.833.964,37
- Categoría F: hasta $38.642.048,36
- Categoría G: hasta $46.211.109,37
- Categoría H: hasta $70.113.407,33
- Categoría I: hasta $78.479.211,62
- Categoría J: hasta $89.872.640,30
- Categoría K: hasta $108.357.084,05
Estas categorías determinan cuánto puede facturar cada contribuyente y en qué nivel debe inscribirse.
Cuánto tengo que pagar a ARCA de monotributo en mayo
El monto mensual incluye tres componentes: impuesto integrado, aporte previsional y obra social.
Algunos ejemplos de valores actualizados:
- Categoría A: $42.386,74
- Categoría B: $48.250,78
- Categoría C: desde $55.227,06 a $56.501,85
- Categoría D: hasta $72.414,10
- Categoría E: hasta $102.537,97
- Categoría F: hasta $129.045,32
- Categoría G: hasta $197.108,23
- Categoría H: hasta $447.346,93
- Categoría I: hasta $824.802,26
- Categoría J: hasta $999.007,65
- Categoría K: hasta $1.381.687,90
El valor final depende de si la actividad es de servicios o venta de bienes, lo que puede generar diferencias dentro de una misma categoría.
Cómo pagar el monotributo
El pago del monotributo se realiza de forma mensual, con vencimiento el día 20. Actualmente, todo el sistema es digital.
Las opciones disponibles incluyen:
- Volante Electrónico de Pago (VEP)
- Homebanking (Link o Banelco)
- Tarjeta de crédito
- Billeteras virtuales con QR
- Débito automático
- Aplicación oficial de ARCA
Para gestionar el pago, es necesario ingresar al sitio de ARCA con CUIT y clave fiscal, donde se puede consultar deuda y generar el pago correspondiente.
En definitiva, la actualización del monotributo implica un ajuste importante que obliga a los contribuyentes a revisar su categoría y organizar mejor sus finanzas para cumplir con los nuevos valores.
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