ARCA: los montos que deberá pagar cada monotributista en febrero

monotributo

Las actualizaciones del monotributo: nuevos topes e ingresos

Tras la actualización oficial de ARCA, quedaron definidos los nuevos límites máximos de facturación anual del Monotributo, vigentes desde febrero de 2026. Estos topes determinan en qué categoría debe ubicarse cada contribuyente según sus ingresos brutos, un dato clave para evitar recategorizaciones incorrectas o sanciones. El nuevo esquema refleja el ajuste por inflación aplicado por el organismo y alcanza a prestadores de servicios y vendedores de bienes. A continuación, el detalle completo de los montos actualizados por categoría: