ARCA: los montos que deberá pagar cada monotributista en febrero
ARCA oficializó la actualización semestral del Monotributo que entra en vigencia en febrero de 2026, con nuevos topes, cuotas y escalas confirmadas.
La ARCA dio a conocer la actualización semestral del Monotributo, una medida que redefine las categorías, los topes de facturación y los importes mensuales que deben abonar los contribuyentes del régimen simplificado. Los nuevos valores entran en vigencia desde febrero de 2026 y se mantendrán activos hasta agosto, con el detalle ya publicado en la web oficial del organismo.
De acuerdo a lo informado por ARCA, el ajuste se realizó siguiendo el esquema establecido por la normativa actual, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado del semestre previo. En esta oportunidad, el cálculo correspondiente a la segunda mitad de 2025 determinó un aumento estimado del 14,29%, impacto que se traslada tanto a los ingresos brutos permitidos como al costo fiscal mensual del Monotributo.
Las actualizaciones del monotributo: nuevos topes y cuotas
El ajuste del Monotributo genera un impacto doble para los contribuyentes. Por un lado, suben los límites de ingresos brutos anuales, lo que permite que muchos monotributistas sigan dentro de su categoría actual y eviten recategorizaciones forzadas. Por otro, aumenta el monto mensual a pagar, tanto para quienes prestan servicios como para quienes se dedican a la venta de bienes.
De este modo, aunque la actualización definida por ARCA busca acompañar la inflación, el costo fiscal del régimen simplificado se vuelve más elevado que en 2025, con un mayor impacto en las categorías medias y altas.
Tras la actualización oficial de ARCA, quedaron definidos los nuevos límites máximos de facturación anual del Monotributo, vigentes desde febrero de 2026. Estos topes determinan en qué categoría debe ubicarse cada contribuyente según sus ingresos brutos, un dato clave para evitar recategorizaciones incorrectas o sanciones. El nuevo esquema refleja el ajuste por inflación aplicado por el organismo y alcanza a prestadores de servicios y vendedores de bienes. A continuación, el detalle completo de los montos actualizados por categoría:
- Categoría A: hasta $10.277.988,13
- Categoría B: hasta $15.058.447,71
- Categoría C: hasta $21.113.696,52
- Categoría D: hasta $26.212.853,42
- Categoría E: hasta $30.833.964,37
- Categoría F: hasta $38.642.048,36
- Categoría G: hasta $46.211.109,37
- Categoría H: hasta $70.113.407,33
- Categoría I: hasta $78.479.211,62
- Categoría J: hasta $89.872.640,30
- Categoría K: hasta $108.357.084,05
