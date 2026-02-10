Incendio en el Congreso: se prendió fuego el despacho de una senadora de Chubut
Hubo daños materiales y se activó un operativo de control en el sector, aunque no se registraron heridos.
Un incendio generó tensión en la mañana de este martes en el edificio del Congreso, cuando el despacho de una senadora por Chubut se prendió fuego en el cuarto piso del recinto legislativo.
Se trata de la oficina de la senadora Andrea Cristina, quien tiene una banca por el PRO en representación de la provincia patagónica. Según informaron desde el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), tres personas debieron ser atendidas con suministro de oxígeno por principio de intoxicación con monóxido de carbono.
Según las primeras informaciones, el foco ígneo se habría originado por una pava eléctrica que quedó enchufada dentro del despacho. El episodio generó daños materiales en el lugar, aunque no se reportaron personas lesionadas.
En un video grabado cuando las llamas ya habían sido apagadas, personal de bomberos encontraron humo saliendo desde la toma eléctrica donde se encontraba la pava, que además estaba calcinada a un costado.
Fuentes parlamentarias señalaron que el resto del edificio no sufrió ningún daño y que la intervención de los bomberos evitó una propagación mayor del fuego. El despacho de la legisladora por Chubut fue el único afectado por el incidente.
Las causas del siniestro continúan siendo evaluadas mientras avanzan las tareas de inspección dentro del edificio. Por el momento, las autoridades se enfocan en determinar con precisión cómo se inició el fuego y en constatar el alcance de los daños.
Mientras tanto, el funcionamiento habitual del Senado continúa, con el debate sobre la Reforma Laboral previsto para desarrollarse este miércoles e impulsado por el Ejecutivo, según está agendado en la Cámara Alta.
Cristina, de 35 años, es militante de la Juventud PRO en Chubut. Era suplente dentro de la lista que se impuso en las elecciones de 2021, pero asumió una banca en 2023 cuando el entonces senador Ignacio Torres ganó las elecciones a gobernador provincial.
