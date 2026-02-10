Incendio en el Congreso: se prendió fuego el despacho de una senadora de Chubut

Fuentes parlamentarias señalaron que el resto del edificio no sufrió ningún daño y que la intervención de los bomberos evitó una propagación mayor del fuego. El despacho de la legisladora por Chubut fue el único afectado por el incidente.

Las causas del siniestro continúan siendo evaluadas mientras avanzan las tareas de inspección dentro del edificio. Por el momento, las autoridades se enfocan en determinar con precisión cómo se inició el fuego y en constatar el alcance de los daños.

Mientras tanto, el funcionamiento habitual del Senado continúa, con el debate sobre la Reforma Laboral previsto para desarrollarse este miércoles e impulsado por el Ejecutivo, según está agendado en la Cámara Alta.

Cristina, de 35 años, es militante de la Juventud PRO en Chubut. Era suplente dentro de la lista que se impuso en las elecciones de 2021, pero asumió una banca en 2023 cuando el entonces senador Ignacio Torres ganó las elecciones a gobernador provincial.