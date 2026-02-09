Impuesto a las Ganancias: ARCA oficializó el trámite simplificado y definió quiénes pueden acceder

Atención: trámite obligatorio para quienes ya se anotaron

Un punto clave de la normativa es la situación de aquellos contribuyentes que ya habían optado por la modalidad simplificada bajo la normativa anterior (Resolución General N° 5.704) para el período fiscal 2025. Estos usuarios deberán "convalidar" su adhesión para poder permanecer en el régimen.

La convalidación debe realizarse a través del mismo servicio web antes del vencimiento general de la declaración jurada del período fiscal 2025.

Si el contribuyente no realiza este trámite, se considerará que desistió de la opción y deberá cumplir con sus obligaciones bajo el régimen general.

Bancarización y Criptoactivos

La resolución también establece controles sobre los movimientos de fondos. Se considerará que los activos están en el sistema financiero formal si se utilizan cuentas bancarias, billeteras virtuales o cuentas en Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) inscriptos ante la Comisión Nacional de Valores. Por el contrario, no se considerará válida la operación si el destinatario percibe los fondos en efectivo, aun cuando luego los deposite.