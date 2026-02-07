Monotributo ARCA: lo que investigará el organismo de las billeteras virtuales

Monotributo: recategorización de oficio

En caso que observe movimientos financieros o consumos que no coinciden con los ingresos informados, el organismo tiene la facultad de modificar la categoría de un monotributista sin que medie una gestión previa del contribuyente. En esos casos, la comunicación llega a través del domicilio fiscal electrónico poco después de finalizado el período de recategorización.