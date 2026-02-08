ARCA: las escalas del monotributo para febrero 2026
Los nuevos valores modifican los ingresos anuales, los topes mensuales y las categorías del régimen simplificado, claves que los contribuyentes deben revisar.
La ARCA dio a conocer las nuevas escalas del monotributo 2026, que comenzarán a regir a partir del 1° de febrero. La actualización introduce cambios en los topes de facturación anual, redefine los valores mínimos y máximos de cada categoría y ajusta los montos mensuales que deben abonar los contribuyentes del régimen simplificado.
Esta modificación se basa en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada durante el segundo semestre del año. El ajuste impacta de manera directa en los límites de facturación de cada categoría y en los importes que determinan en qué escala corresponde inscribirse o recategorizarse.
Con los nuevos parámetros, se actualizan los ingresos brutos anuales permitidos desde la categoría A hasta la K, además de los criterios vinculados a la superficie afectada, el consumo de energía eléctrica y los alquileres devengados a lo largo del año, puntos clave que los monotributistas deberán revisar.
Los nuevos montos a pagar del monotributo en febrero 2026
La actualización del monotributo en febrero de 2026 impacta en el pago mensual total, que combina impuesto integrado, aportes al SIPA y obra social, con valores que cambian según categoría y según si es servicios o venta de bienes.
- Categoría A: Servicios: $18.535.898,95 | Venta de bienes: $7.997.144,76
- Categoría B: Servicios: $27.321.959,18 | Venta de bienes: $11.826.985,05
- Categoría C: Servicios: $38.410.170,75 | Venta de bienes: $16.506.540,33
- Categoría D: Servicios: $47.439.607,20 | Venta de bienes: $21.247.514,23
- Categoría E: Servicios: $59.657.887,77 | Venta de bienes: $26.531.194,17
- Categoría F: Servicios: $74.807.060,86 | Venta de bienes: $33.097.804,00
- Categoría G: Servicios: $93.780.791,32 | Venta de bienes: $41.449.195,06
- Categoría H: Servicios: $111.452.038,18 | Venta de bienes: $50.993.264,72
- Categoría I: Servicios: $126.903.906,52 | Venta de bienes: $61.746.535,20
- Categoría J: Servicios: $145.354.700,27 | Venta de bienes: $72.696.252,01
- Categoría K: Servicios: $167.512.700,00 | Venta de bienes: $83.755.000,00
