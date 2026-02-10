Se acuarteló la policía de Santa Fe en reclamo de mejoras salariales

La protesta gremial de los policías de Santa Fe

Las manifestaciones comenzaron la semana pasada en ciudades de la provincia como Rosario, Vera y Reconquista, entre otras, donde efectivos de la Policía de Santa Fe decidieron salir a la calle.

Según indicaron desde la Asociación Profesional Policial (Apropol), entre los puntos de mejoras económicas figuraban “una recomposición salarial real, con un haber inicial no inferior a la canasta básica total y liquidaciones claras y auditables” y la implementación de una Tarjeta Alimentaria Policial para todo el personal, sin distinción de destino ni jerarquía.

El jueves 5 de febrero el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni recibió a representantes de los movilizados en una audiencia de dos horas donde se tomaron como atendibles a parte de los reclamos. Por la noche el gobierno anunció un plan de acción que previó un desembolso automático de dinero para el personal que cumple tareas de calle.

La mejora económica pasa por un plus mensual para personal operativo en Rosario, Santa Fe y los principales centros urbanos de 500 mil pesos. Para otras ciudades que están en un segundo rango en cuanto demanda de seguridad los policías recibirán 250 mil pesos. También se implementa un adicional de 250 mil pesos para los choferes de patrulleros. La tarjeta alimentaria policial (TAP) pasa de 80 mil a 160 mil pesos mensuales. Se actualizan los valores de las horas extras de 5.500 a 8.000 pesos por unidad.

También se creó un fondo de transporte gratuito y alojamiento sin costo para el personal que presta servicio en zonas alejadas a sus lugares de origen. Y la implementación de un programa integral de salud mental con cobertura para el grupo familiar.

Estos anuncios contuvieron en principio una protesta que surgió con un petitorio hacia las autoridades que circuló en redes sociales que ganó fuerza, con demandas tales como "salario digno", "jornadas laborales dignas", "mejores condiciones laborales" y "no más familias bajo la línea de pobreza".