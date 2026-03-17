ARCA: las nuevas escalas oficializadas en marzo 2026

Para las categorías intermedias del monotributo, donde suelen ubicarse profesionales independientes y prestadores de servicios, el ajuste se siente con mayor fuerza. Muchos ya venían con números ajustados y este nuevo incremento obliga a repensar gastos, tarifas y honorarios para sostener la actividad.

En los niveles más altos, el panorama es todavía más exigente. Quienes manejan mayores ingresos, como comerciantes o proveedores de servicios, deben hacer frente a cuotas más elevadas para no salir del régimen. En la práctica, este cambio implica que miles de contribuyentes tengan que destinar más dinero cada mes para seguir dentro del sistema administrado por ARCA, una situación que vuelve a abrir el debate cada vez que se actualizan las escalas del monotributo.

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Cómo son los topes de facturación

Más allá de las cuotas mensuales, un aspecto central del monotributo son los topes de facturación anual, ya que definen quién puede seguir dentro del régimen y quién debe pasar al sistema general. Con la actualización de 2026 impulsada por ARCA, estos límites también fueron ajustados para acompañar la inflación y evitar que muchos contribuyentes queden afuera automáticamente.

De todos modos, tanto profesionales como comerciantes siguen de cerca sus ingresos. Si se supera el máximo permitido incluso en la categoría más alta del monotributo, el paso al Régimen General se vuelve obligatorio, lo que implica empezar a tributar IVA, Ganancias y otros impuestos.

Para muchos emprendimientos chicos, ese cambio no es menor. Salir del monotributo significa asumir mayores exigencias administrativas, contables y fiscales. Por eso, cada vez más contribuyentes controlan su nivel de facturación de forma constante para evitar sobresaltos al momento de la recategorización y seguir dentro del esquema que regula ARCA.