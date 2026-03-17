ARCA: las nuevas escalas oficializadas en marzo 2026
Con la actualización de ARCA, el monotributo suma topes de facturación y cuotas más altas, impactando de lleno en los ingresos de trabajadores independientes.
Con la llegada de marzo en ARCA, el monotributo suma una nueva actualización que no pasa inadvertida para trabajadores independientes, comerciantes y profesionales. La medida implica cambios en las escalas de facturación y en los montos mensuales, un movimiento que impacta de lleno en el bolsillo de millones de contribuyentes en todo el país.
La decisión fue formalizada por el organismo encargado de gestionar el sistema tributario tras la transformación de la ex AFIP. Este ajuste del monotributo responde al esquema de actualización que toma como base distintos indicadores económicos, con el objetivo de sostener la vigencia del régimen simplificado frente a la inflación.
Como ocurre en cada revisión, el efecto es mixto. Por un lado, se amplían los topes de facturación, lo que le permite a muchos seguir dentro del monotributo sin tener que saltar a otro régimen. Pero al mismo tiempo, también se incrementan las cuotas mensuales, lo que genera presión sobre los ingresos de quienes dependen de su actividad independiente para llegar a fin de mes.
Las nuevas cuotas de marzo para los monotributistas
Desde la actualización aplicada en marzo, quienes están dentro del monotributo empezaron a afrontar nuevos valores en sus pagos mensuales. El importe a abonar varía según la categoría asignada a cada contribuyente, definida en base a su facturación anual dentro del esquema que regula ARCA.
En el caso de las escalas más bajas, como la A y la B, siguen siendo las opciones más económicas del sistema. Sin embargo, incluso estos niveles registraron aumentos frente al período anterior, con subas que impactan tanto en el componente impositivo como en los aportes a la jubilación y la obra social.
Para las categorías intermedias del monotributo, donde suelen ubicarse profesionales independientes y prestadores de servicios, el ajuste se siente con mayor fuerza. Muchos ya venían con números ajustados y este nuevo incremento obliga a repensar gastos, tarifas y honorarios para sostener la actividad.
En los niveles más altos, el panorama es todavía más exigente. Quienes manejan mayores ingresos, como comerciantes o proveedores de servicios, deben hacer frente a cuotas más elevadas para no salir del régimen. En la práctica, este cambio implica que miles de contribuyentes tengan que destinar más dinero cada mes para seguir dentro del sistema administrado por ARCA, una situación que vuelve a abrir el debate cada vez que se actualizan las escalas del monotributo.
Cómo son los topes de facturación
Más allá de las cuotas mensuales, un aspecto central del monotributo son los topes de facturación anual, ya que definen quién puede seguir dentro del régimen y quién debe pasar al sistema general. Con la actualización de 2026 impulsada por ARCA, estos límites también fueron ajustados para acompañar la inflación y evitar que muchos contribuyentes queden afuera automáticamente.
De todos modos, tanto profesionales como comerciantes siguen de cerca sus ingresos. Si se supera el máximo permitido incluso en la categoría más alta del monotributo, el paso al Régimen General se vuelve obligatorio, lo que implica empezar a tributar IVA, Ganancias y otros impuestos.
Para muchos emprendimientos chicos, ese cambio no es menor. Salir del monotributo significa asumir mayores exigencias administrativas, contables y fiscales. Por eso, cada vez más contribuyentes controlan su nivel de facturación de forma constante para evitar sobresaltos al momento de la recategorización y seguir dentro del esquema que regula ARCA.
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