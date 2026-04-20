ARCA: los motivos por los que algunas personas recibieron un depósito a favor

Cuáles son los requisitos para acceder

Para que la ARCA considere a un contribuyente como monotributista cumplidor, es necesario respetar una serie de condiciones clave vinculadas al Monotributo y al correcto cumplimiento fiscal durante todo el año.

En primer lugar, los medios de pago habilitados son exclusivamente el débito automático en cuenta bancaria mediante CBU o en tarjeta de crédito. Además, es fundamental que cada cuota mensual se haya abonado en la fecha de vencimiento original, sin demoras ni pagos fuera de término.

Por otro lado, la ARCA también exige un adecuado cumplimiento formal, lo que incluye mantener actualizado el Domicilio Fiscal Electrónico y realizar las recategorizaciones obligatorias de enero y julio dentro de los plazos establecidos.

Qué otros beneficios están vigentes

Además del reintegro del Monotributo, la ARCA ofrece otros beneficios fiscales para quienes mantienen un buen cumplimiento. Por ejemplo, los contribuyentes con Categoría I en el SIPER acceden a planes de facilidades de pago con más cuotas y tasas reducidas, lo que mejora las condiciones de financiamiento.

En el caso de los locadores, quienes estén inscriptos solo por el alquiler de hasta dos propiedades pueden pedir la exención del componente impositivo, siempre que los contratos estén correctamente registrados en el RELI. A su vez, en la Ciudad de Buenos Aires, ciertos trabajadores independientes incluidos en oficios como servicios técnicos, peluquería o jardinería reciben una bonificación automática en Ingresos Brutos si están al día.

Si la devolución de ARCA se demora, conviene revisar el servicio CCMA - Cuenta Corriente de Monotributistas para confirmar si el beneficio fue procesado o detectar posibles saldos pendientes que impidan la acreditación.