ARCA: los motivos por los que algunas personas recibieron un depósito a favor
Sorpresa total entre monotributistas: ARCA comenzó a acreditar dinero en sus cuentas vinculadas al Domicilio Fiscal Electrónico desde el miércoles.
Durante abril, la ARCA comenzó a acreditar el reintegro del componente impositivo del Monotributo 2025 a quienes cumplieron con el pago en término durante todo el año mediante débito automático. La devolución ya se ve reflejada en cuentas bancarias y forma parte de los beneficios por buen cumplimiento fiscal.
El contador Agustín S. Sosa, CEO de Tributo Simple, señaló en la red social X que las acreditaciones de ARCA se iniciaron el miércoles 15 de abril. Desde entonces, numerosos monotributistas detectaron el ingreso del dinero, generando sorpresa entre los contribuyentes alcanzados por este beneficio fiscal.
En qué consiste el beneficio en el Monotributo
De cara a 2026, la ARCA mantiene como incentivo clave para los monotributistas cumplidores el reintegro del componente impositivo del Monotributo, un beneficio que reconoce el pago en término durante todo el año calendario.
Este beneficio fiscal de ARCA implica la devolución de un monto equivalente a una cuota del componente impositivo, sin contemplar obra social ni aportes jubilatorios. El importe varía según la categoría del monotributo en la que se haya estado inscripto a lo largo del período.
La acreditación automática suele concretarse entre marzo y mayo del año siguiente, directamente en la cuenta bancaria o tarjeta de crédito asociada. En casos de actividad parcial, la ARCA puede otorgar un reintegro del 50% si se registraron entre 6 y 11 meses de pagos en regla.
Cuáles son los requisitos para acceder
Para que la ARCA considere a un contribuyente como monotributista cumplidor, es necesario respetar una serie de condiciones clave vinculadas al Monotributo y al correcto cumplimiento fiscal durante todo el año.
En primer lugar, los medios de pago habilitados son exclusivamente el débito automático en cuenta bancaria mediante CBU o en tarjeta de crédito. Además, es fundamental que cada cuota mensual se haya abonado en la fecha de vencimiento original, sin demoras ni pagos fuera de término.
Por otro lado, la ARCA también exige un adecuado cumplimiento formal, lo que incluye mantener actualizado el Domicilio Fiscal Electrónico y realizar las recategorizaciones obligatorias de enero y julio dentro de los plazos establecidos.
Qué otros beneficios están vigentes
Además del reintegro del Monotributo, la ARCA ofrece otros beneficios fiscales para quienes mantienen un buen cumplimiento. Por ejemplo, los contribuyentes con Categoría I en el SIPER acceden a planes de facilidades de pago con más cuotas y tasas reducidas, lo que mejora las condiciones de financiamiento.
En el caso de los locadores, quienes estén inscriptos solo por el alquiler de hasta dos propiedades pueden pedir la exención del componente impositivo, siempre que los contratos estén correctamente registrados en el RELI. A su vez, en la Ciudad de Buenos Aires, ciertos trabajadores independientes incluidos en oficios como servicios técnicos, peluquería o jardinería reciben una bonificación automática en Ingresos Brutos si están al día.
Si la devolución de ARCA se demora, conviene revisar el servicio CCMA - Cuenta Corriente de Monotributistas para confirmar si el beneficio fue procesado o detectar posibles saldos pendientes que impidan la acreditación.
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