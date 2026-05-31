ARCA: a cuánto aumentarán las cuotas del monotributo en junio 2026

Cómo quedarán los topes de facturación

Con la nueva actualización, ARCA también elevó los topes de facturación anual que permiten seguir dentro del monotributo, un punto clave para evitar salidas automáticas o cambios de categoría obligatorios. La categoría A se ubicaría en torno a los $10,2 millones anuales, mientras que la categoría B superaría los $15 millones.

A la hora de definir la categoría, no solo se considera la facturación, sino también otros indicadores como el tamaño del local, el consumo de energía, los alquileres abonados y el valor máximo de los productos. Superar cualquiera de estos parámetros puede implicar recategorizaciones automáticas o exclusión del régimen.

Qué deben hacer ahora los contribuyentes

Ante la actualización de las escalas, se sugiere controlar la facturación de los últimos doce meses para definir si corresponde mantener la categoría actual o hacer una recategorización.

Este procedimiento se realiza dos veces al año y permite adecuar el encuadre del monotributo según los ingresos reales de cada contribuyente. Si no se completa en tiempo y forma, ARCA puede modificar la categoría de manera automática con base en la información disponible.

Además, el incumplimiento en los pagos mensuales puede generar intereses, limitaciones operativas e incluso suspensiones dentro del régimen. Toda la información y los trámites se encuentran disponibles en el sitio oficial de ARCA.