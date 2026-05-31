ARCA: a cuánto aumentarán las cuotas del monotributo en junio 2026
La actualización se aplica según el ajuste semestral por ley, basado en la inflación de los últimos seis meses. El incremento rondará el 14,3%. Descubrí todos los detalles en la nota.
El monotributo registrará un aumento de 14,3% a partir de junio de 2026, tras la actualización dispuesta por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Este ajuste impactará en las cuotas mensuales y los límites de facturación de las distintas categorías.
La suba va en línea con el mecanismo de ajuste semestral previsto por la normativa vigente, que actualiza los parámetros del régimen en función de la inflación acumulada en el último semestre. La medida, además, alcanzará a millones de pequeños contribuyentes en todo el país.
Cuáles serán las nuevas cuotas del monotributo desde junio
Las tablas actualizadas por ARCA reflejan subas en todas las categorías del monotributo, con diferencias según la actividad realizada, ya sea prestación de servicios o comercialización de bienes:
- categoría A: $42.386,74
- categoría B: $48.250,78
- categoría C: servicios: $56.501,85 / bienes: $55.227,06
- categoría D: servicios: $72.414,10 / bienes: $70.661,26
- categoría E: servicios: $102.537,97 / bienes: $92.658,35
- categoría F: servicios: $129.045,32 / bienes: $111.198,27
- categoría G: servicios: $197.108,23 / bienes: $135.918,34
- categoría H: servicios: $447.346,93 / bienes: $272.063,40
- categoría I: servicios: $824.802,26 / bienes: $406.512,05
- categoría J: servicios: $999.007,65 / bienes: $497.059,41
- categoría K: servicios: $1.381.687,90 / bienes: $600.879,51
Cómo quedarán los topes de facturación
Con la nueva actualización, ARCA también elevó los topes de facturación anual que permiten seguir dentro del monotributo, un punto clave para evitar salidas automáticas o cambios de categoría obligatorios. La categoría A se ubicaría en torno a los $10,2 millones anuales, mientras que la categoría B superaría los $15 millones.
A la hora de definir la categoría, no solo se considera la facturación, sino también otros indicadores como el tamaño del local, el consumo de energía, los alquileres abonados y el valor máximo de los productos. Superar cualquiera de estos parámetros puede implicar recategorizaciones automáticas o exclusión del régimen.
Qué deben hacer ahora los contribuyentes
Ante la actualización de las escalas, se sugiere controlar la facturación de los últimos doce meses para definir si corresponde mantener la categoría actual o hacer una recategorización.
Este procedimiento se realiza dos veces al año y permite adecuar el encuadre del monotributo según los ingresos reales de cada contribuyente. Si no se completa en tiempo y forma, ARCA puede modificar la categoría de manera automática con base en la información disponible.
Además, el incumplimiento en los pagos mensuales puede generar intereses, limitaciones operativas e incluso suspensiones dentro del régimen. Toda la información y los trámites se encuentran disponibles en el sitio oficial de ARCA.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario