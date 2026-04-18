ARCA investigará declaraciones juradas de contribuyentes e impondrá multas

Cuál es el procedimiento para las multas

Para poder aplicar una multa, ARCA primero debe emitir una advertencia formal una vez vencido el plazo de presentación de la declaración jurada. Ese aviso se genera de forma automática a través del Sistema de Cuentas Tributarias y se envía al Domicilio Fiscal Electrónico del contribuyente.

Luego, la intimación varía según el nivel o segmento del contribuyente, ya que no todos reciben el mismo tratamiento ni los mismos tiempos de espera. En algunos casos específicos de mayor relevancia fiscal, el recordatorio previo puede no aplicarse, y los plazos para regularizar la situación también se ajustan según la categoría asignada.