ARCA: cómo es el paso a paso para anular un comprobante mal hecho
Un error al emitir una factura puede ocurrir en cualquier momento. Para estos casos, la ARCA explicó cómo anular comprobantes de manera simple y en pocos pasos.
Para los contribuyentes del monotributo, ARCA dispone de herramientas para corregir errores en la emisión de facturas, una situación más frecuente de lo que parece. Un monto mal ingresado, una fecha incorrecta o datos equivocados del cliente pueden generar inconvenientes que requieren una rápida solución.
Con el objetivo de evitar problemas impositivos o administrativos, ARCA difundió un procedimiento simple para anular comprobantes de manera online. El trámite puede realizarse desde una computadora o un celular, una alternativa práctica para usuarios del monotributo y otros contribuyentes.
El paso a paso para anular una factura de ARCA
De acuerdo con la información difundida por ARCA, la anulación de una factura electrónica puede realizarse en pocos minutos siempre que se respeten los pasos establecidos por la plataforma.
Además, el organismo recomienda utilizar el navegador correcto según el dispositivo para evitar inconvenientes durante la gestión. Acá el paso a paso para anular una factura:
- Ingresar al portal oficial: Accedé a facturador.arca.gob.ar desde tu navegador. Si utilizás un celular con Android, se recomienda hacerlo mediante Google Chrome, mientras que en iPhone el mejor funcionamiento se obtiene con Safari.
- Iniciar sesión: Una vez dentro del sistema, seleccioná la opción INGRESAR y completá tu CUIT junto con la clave fiscal nivel 3 para acceder a tu cuenta.
- Entrar al apartado de comprobantes: En el menú lateral vas a encontrar la sección Comprobantes, donde se visualizan todas las facturas emitidas desde el sistema.
- Seleccionar la factura: Ubicá el comprobante que contiene el error y elegí la opción correspondiente para iniciar el proceso de anulación.
- Anular el comprobante: Presioná el botón Anular. Automáticamente, el sistema generará una nota de crédito C vinculada a la factura original.
- Validar la operación: Confirmá la acción para completar el trámite. A partir de ese momento, el comprobante quedará invalidado dentro del sistema.
Antes de iniciar el procedimiento, ARCA recuerda algunas condiciones importantes:
- Sólo pueden anularse los tiques tipo C.
- Las notas de crédito emitidas por el sistema no pueden modificarse ni editarse.
- No será posible realizar la anulación si el comprobante ya tiene asociada una nota de crédito previa.
- El Facturador de ARCA no permite operar cuando el importe supera los $500.000 en pagos electrónicos o los $208.644 en otros medios de pago.
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