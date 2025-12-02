ARCA actualizó impuestos internos e impacta en el precio de los 0km: qué autos bajan de valor

autos concesionaria.jpg

Con la actualización oficial de ARCA, a partir del 1° de diciembre de 2025, el umbral a partir del cual los vehículos son gravados por impuestos internos se elevó a 74.314.009,43 de pesos. Esto implica que los autos con precios de venta hasta 102.600.000 de pesos ahora quedan exentos de este impuesto. Esta modificación representa un ajuste del 17,65% en el umbral, lo que podría provocar una reducción significativa en los precios de los modelos afectados.