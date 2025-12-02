ARCA: ya están confirmados los topes de facturación del monotributo para diciembre
La agencia tributaria actualizó los valores y detalló cuánto tendrán que pagar los contribuyentes en este cierre de año.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció los nuevos montos del monotributo y los plazos de diciembre de 2025. Las cifras que rigen desde agosto seguirán firmes hasta febrero de 2026, tomando como referencia el IPC del último semestre.
Los contribuyentes tienen que revisar en qué categoría están antes de hacer el pago. Si se pasan de los plazos, se aplican recargos e intereses y hasta pueden quedar afuera del régimen. A esto se suma que las deudas pendientes complican el acceso a la obra social y a los aportes previsionales.
Escalas vigentes del monotributo en diciembre 2025
- Categoría A: $8.992.597,87
- Categoría B: $13.175.201,52
- Categoría C: $18.473.166,15
- Categoría D: $22.934.610,05
- Categoría E: $26.977.793,60
- Categoría F: $33.809.379,57
- Categoría G: $40.431.835,35
- Categoría H: $61.344.853,64
- Categoría I: $68.664.410,05
- Categoría J: $78.632.948,76
- Categoría K: $94.805.682,90
Lo que hay que pagar en diciembre 2025
Los montos del monotributo a pagar en diciembre de 2025 cambian según la categoría y si la actividad es de servicios o venta de bienes. Cada cuota contempla el impuesto integrado, los aportes previsionales y el componente de obra social.
- Categoría A: $37.085,74
- Categoría B: $42.216,41
- Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)
- Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)
- Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)
- Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)
- Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)
- Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)
- Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)
- Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio)
- Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio)
Para evitar recargos por pago fuera de término, es clave cancelar la obligación completa antes del vencimiento. El trámite puede hacerse desde los canales digitales de ARCA o de manera presencial en sus oficinas.
