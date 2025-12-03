ARCA: la nueva restricción que habrá para el uso de las billeteras virtuales
ARCA ajustó los límites que activan el control sobre movimientos en cuentas bancarias y billeteras virtuales, sumando topes para monitorear operaciones.
Cada mes, La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualiza los montos que disparan el control sobre operaciones bancarias y movimientos en billeteras virtuales, y volvió a ajustar esos topes para evitar bloqueos o pedidos extra de documentación por el origen del dinero.
El organismo estableció nuevos límites que determinan desde qué cifra deben reportarse las transacciones realizadas en bancos y en plataformas como Mercado Pago, Ualá o NaranjaX. La medida abarca tanto a personas físicas como a empresas que superen los valores definidos.
Los montos límites para poder transferir
De acuerdo con la normativa actual, quedaron definidos los montos que activan el control sobre los movimientos financieros. Estos son los valores vigentes para cada operación:
- Transferencias y acreditaciones: 50.000.000 pesos para personas físicas y 30.000.000 para personas jurídicas.
- Extracciones en efectivo: 10.000.000 pesos tanto para individuos como para empresas.
- Saldos bancarios al cierre del mes: 50.000.000 pesos en cuentas de personas físicas y 30.000.000 en cuentas de personas jurídicas.
- Plazos fijos: 100.000.000 pesos para titulares físicos y 30.000.000 para titulares jurídicos.
- Transferencias en billeteras virtuales: 50.000.000 pesos en el caso de personas físicas y 30.000.000 para jurídicas.
- Inversiones en sociedades de bolsa: 100.000.000 pesos para usuarios físicos y 30.000.000 para empresas.
- Compras como consumidor final: 10.000.000 pesos.
- Pagos generales: 50.000.000 pesos para personas físicas y 30.000.000 para personas jurídicas.
La documentación requerida por ARCA
Cuando una operación pasa los montos fijados, las entidades deben reportarla a ARCA, que puede activar alertas y solicitar distintos documentos para verificar de dónde provienen los fondos. Entre los papeles que suelen pedirse con mayor frecuencia figuran:
- Contratos de compraventa o comprobantes de pago.
- Facturas emitidas bajo monotributo o régimen general.
- Recibos de sueldo o constancias de jubilación.
- Inscripción vigente en AFIP.
- Certificados de respaldo de fondos firmados por un contador público.
