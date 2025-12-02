ARCA modificó el régimen del IVA para quienes venden online: quiénes deberán pagar ahora

juan pazo.jpg Juan Pazo, titular de ARCA

En el caso de las plataformas, la norma dispone que deberán asegurar la identificación obligatoria de los usuarios mediante CUIT, CUIL o CDI para poder aplicar correctamente las percepciones.

Este nuevo régimen entró en vigencia este lunes 1° de diciembre y se aplicará para todas las operaciones electrónicas concertadas o perfeccionadas a partir de esa fecha.

Resolución General 5794/2025:

