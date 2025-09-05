Empresa ceramista radicada en Pilar despidió a 300 personas: la crisis que desató Javier Milei

"La que rompe la conciliación obligatoria es la empresa, porque tenía que pagar el día jueves los salarios de los jornales y el lunes tenía que haber pagado y acreditado a los mensuales, y no estuvo la plata", completó.

Otro delegado, Juan González, declaró a C5N que “estamos sin poder cobrar nuestro salario, sin poder llevarle el plato de comida a nuestra familia. Con todo lo que sucede en el país, los trabajadores no estamos exentos. Necesitamos respuestas y saber qué quieren hacer con nosotros. Detrás de cada uno hay una familia, nos dejan desamparados y en la calle".

Jonatan, otro miembro del cuerpo de delegados, afirmó a la misma señal de noticias que los despidos de trabajadores con 15 a 30 años de antigüedad se producen para tomar nuevos empleados con el régimen laboral impuesto por el gobierno de Javier Milei, que amplió los periodos de prueba y flexibilizó las contrataciones.

Embed - PROTESTA y RECLAMO en PILAR: MÁS de 300 TRABAJADORES de una FÁBRAS