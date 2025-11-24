ARCA: los motivos por los que podrían dar de baja el monotributo

La medida busca evitar costos por comisiones generadas por los intentos fallidos de débito. Antes de la baja definitiva, el contribuyente recibe una notificación para regularizar la situación. En caso de no hacerlo, pierde la adhesión al débito automático y deberá reinscribirse si quiere volver a usar esta modalidad. Esto aplica a monotributistas, autónomos y trabajadores de casas particulares.