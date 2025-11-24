ARCA: los motivos por los que podrían dar de baja el monotributo
Quedar fuera del régimen implica varios problemas negativos, como pérdida de la cobertura médica y acceso a préstamos. Los detalles en la nota.
Estar al día con el monotributo de la Agencia de Control y Recaudación Aduanera (ARCA) es fundamental para evitar deudas, intereses y recargos que afectan la economía personal. Además, cumplir con los pagos en tiempo y forma mantiene activo el régimen y previene complicaciones que pueden surgir por la falta de regularidad.
Cuando el contribuyente queda fuera del régimen, pierde la cobertura médica, se limitan las posibilidades de acceder a créditos y puede quedar expuesto a obligaciones mucho más altas en el régimen general del ARCA, generando un impacto más que negativo al bolsillo.
El pasado martes, el organismo anunció cambios en el monotributo y el régimen de autónomos, incluyendo nuevas condiciones para el débito automático y una causal de baja de los regímenes. La medida fue oficializada mediante la Resolución General 5790/2025.
La razón por la que ARCA puede dar de baja el monotributo
ARCA puede dar de baja el débito automático del monotributo y del régimen de autónomos cuando se registran cuatro pagos consecutivos rechazados en la cuenta bancaria adherida. Esto ocurre por motivos como falta de fondos, cuenta cerrada o suspendida u órdenes de no pagar.
La medida busca evitar costos por comisiones generadas por los intentos fallidos de débito. Antes de la baja definitiva, el contribuyente recibe una notificación para regularizar la situación. En caso de no hacerlo, pierde la adhesión al débito automático y deberá reinscribirse si quiere volver a usar esta modalidad. Esto aplica a monotributistas, autónomos y trabajadores de casas particulares.
Esta nueva medida tiene como principal objetivo asegurar que los pagos se realicen de manera continua y mantener un sistema más ordenado y eficiente para todos los contribuyentes.
