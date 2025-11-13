ARCA: quiénes son los monotributistas que deberán pagar menos de $100.000 al organismo
ARCA dio a conocer los montos actualizados correspondientes a noviembre, el anteúltimo mes del año. Enteraté de los números acá.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó que los valores del monotributo de noviembre de 2025 seguirán siendo los mismos que rigen desde agosto, y continuarán vigentes hasta febrero de 2026. Los montos, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), establecen que algunos contribuyentes pagarán menos de $100.000.
En tanto el organismo recordó que la fecha límite de pago es el 20 de noviembre, e instó a revisar la categoría vigente para evitar errores y posibles recargos.
No cumplir con el abono puede implicar la exclusión del régimen simplificado y la pérdida de beneficios como la obra social y el sistema previsional.
Las escalas vigentes del monotributo
- Categoría A: $8.992.597,87
- Categoría B: $13.175.201,52
- Categoría C: $18.473.166,15
- Categoría D: $22.934.610,05
- Categoría E: $26.977.793,60
- Categoría F: $33.809.379,57
- Categoría G: $40.431.835,35
- Categoría H: $61.344.853,64
- Categoría I: $68.664.410,05
- Categoría J: $78.632.948,76
- Categoría K: $94.805.682,90
Lo que habrá que pagar de monotributo según las categorías
Los montos actualizados que deben abonar los monotributistas varían según la categoría y el tipo de actividad, ya sea servicios o comercio de bienes. Cada cuota mensual incluye el impuesto integrado, el aporte jubilatorio y el componente destinado a la obra social. Los valores vigentes son los siguientes:
- Categoría A: $37.085,74
- Categoría B: $42.216,41
- Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)
- Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)
- Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)
- Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)
- Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)
- Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)
- Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)
Desde ARCA recordaron que el cumplimiento puntual es esencial para mantener los beneficios del régimen simplificado, entre ellos la cobertura médica y los aportes previsionales que garantizan la continuidad en el sistema.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario