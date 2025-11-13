 ARCA: quiénes son los monotributistas que deberán pagar menos de $100.000 al organismo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó que los valores del monotributo de noviembre de 2025 seguirán siendo los mismos que rigen desde agosto, y continuarán vigentes hasta febrero de 2026. Los montos, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), establecen que algunos contribuyentes pagarán menos de $100.000.