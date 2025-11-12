 La subasta que prepara ARCA: cómo conseguir bicicletas desde $50.000

Primero, hay que crear una cuenta en el portal de autogestión del banco. Luego, inscribirse en la subasta elegida antes del cierre del registro, que normalmente ocurre uno o dos días previos al evento.

Lo que se subasta y quién puede participar

El remate incluye un lote principal de bicicletas de montaña de diversas marcas y modelos, varias de ellas de gama media y alta, que fueron incautadas por ingreso irregular al país. Cualquier persona mayor de edad puede participar, sin necesidad de tener cuenta ni ser cliente del Banco Ciudad.

A través del sistema electrónico, los interesados pueden seguir las ofertas en tiempo real y hacer sus pujas online desde cualquier dispositivo con conexión a internet, lo que asegura transparencia y trazabilidad durante todo el proceso.