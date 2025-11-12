La subasta que prepara ARCA: cómo conseguir bicicletas desde $50.000
El remate más reciente organizado por ARCA se llevó a cabo el 30 de octubre e incluyó iPhone 16 con precios de inicio desde $350.000.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó una nueva subasta online de bicicletas mountain bike desde $50.000, que fueron decomisadas por la DGA. Según la Disposición 78/2025 publicada en el Boletín Oficial, los artículos se venderán en su estado original, sin reparaciones previas.
Los interesados podrán consultar modelos y precios base antes del evento, que se suma al último remate de iPhone 16 realizado por el organismo.
Cuándo y cómo se realizará la subasta
El remate está programado para el 20 de noviembre de 2025 y se desarrollará de manera electrónica, a través de la plataforma oficial del Banco Ciudad: https://subastas.bancociudad.com.ar/.
En el sitio se podrán consultar los términos y condiciones, además del catálogo completo que detalla las bicicletas y otros artículos disponibles en el anexo de la disposición.
Los requisitos necesarios para participar
El proceso para participar es simple y se realiza de forma completamente online. Quienes deseen sumarse al remate deben seguir una serie de pasos muy prácticos:
- Primero, hay que crear una cuenta en el portal de autogestión del banco. Luego, inscribirse en la subasta elegida antes del cierre del registro, que normalmente ocurre uno o dos días previos al evento.
- En algunos casos, la entidad solicita realizar una transferencia en concepto de caución, que sirve como garantía para validar la participación.
- Una vez confirmada la inscripción, los usuarios quedan habilitados para ofertar en tiempo real mientras se desarrolla la subasta digital.
Lo que se subasta y quién puede participar
El remate incluye un lote principal de bicicletas de montaña de diversas marcas y modelos, varias de ellas de gama media y alta, que fueron incautadas por ingreso irregular al país. Cualquier persona mayor de edad puede participar, sin necesidad de tener cuenta ni ser cliente del Banco Ciudad.
A través del sistema electrónico, los interesados pueden seguir las ofertas en tiempo real y hacer sus pujas online desde cualquier dispositivo con conexión a internet, lo que asegura transparencia y trazabilidad durante todo el proceso.
