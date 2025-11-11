ARCA: quiénes son los monotributistas que deberán pagar un millón de pesos
ARCA dio a conocer los montos que deberán pagar los contribuyentes correspondientes al penúltimo mes del año.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó los nuevos valores del monotributo para noviembre de 2025, que se mantendrán vigentes hasta febrero de 2026. Los montos reflejan el ajuste por inflación según el IPC de los últimos seis meses.
Los contribuyentes deben verificar su categoría actual antes del pago, ya que hubo cambios en los topes de facturación anual. La fecha límite para abonar sin recargos es el 20 de noviembre, y el incumplimiento puede derivar en la exclusión del régimen, además de afectar la obra social y el sistema previsional.
Las escalas vigentes del monotributo
ARCA difundió las escalas actualizadas del monotributo correspondientes a noviembre de 2025, que determinan los nuevos topes de facturación anual para cada categoría del régimen simplificado:
- Categoría A: $8.992.597,87
- Categoría B: $13.175.201,52
- Categoría C: $18.473.166,15
- Categoría D: $22.934.610,05
- Categoría E: $26.977.793,60
- Categoría F: $33.809.379,57
- Categoría G: $40.431.835,35
- Categoría H: $61.344.853,64
- Categoría I: $68.664.410,05
- Categoría J: $78.632.948,76
- Categoría K: $94.805.682,90
Lo que debe pagar cada categoría del monotributo
El atraso en el pago del monotributo puede generar intereses y recargos acumulativos hasta que la deuda sea regularizada. Según ARCA, el incumplimiento reiterado puede derivar en la exclusión automática del régimen, lo que implica perder los beneficios de la obra social y del sistema previsional.
Los importes mensuales varían de acuerdo con la categoría y el tipo de actividad económica (servicios o venta de bienes). Cada cuota incluye el impuesto integrado, el aporte jubilatorio y el componente de obra social. Los valores actualizados son los siguientes:
- Categoría A: $37.085,74
- Categoría B: $42.216,41
- Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)
- Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)
- Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)
- Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)
- Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)
- Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)
- Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)
- Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio)
- Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio)
