ARCA avanza con la subasta de un yate de lujo decomisado en una causa penal
La subasta se realizará bajo modalidad electrónica a través de la página web del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso, a través de la Dirección General de Aduana (DGA), sacar a subasta un yate de lujo que fue decomisado en el marco de una causa penal.
Así quedó plasmado en la Disposición 667/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial. Allí se ordena "la venta de la mercadería, en el estado en el que se encuentra y exhibe – con la debida antelación y bajo la modalidad electrónica, por intermedio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo al valor base y con las observaciones que se indican".
"La subasta pública de la mercadería detallada se efectuará por intermedio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, bajo modalidad electrónica a través de la página web https://subastas.bancociudad.com.ar/, de acuerdo a los términos y condiciones allí previstos".
La subasta consta de una embarcación marca Azimut Modelo AZ 90 con bandera de las Islas Caiman. Tiene 90 pies de eslora, dos motores marca MTU, Mercedes Benz de 12 cilindros en "V", diesel, Turbo Intercooler con caja reductora marca ZF. Incluye además dos grupos generadores MABB de motor Perkins de 4 cilindros, Diesel, con alternador marca G&M 30.8 kw; seis tanques de combustible en total y un sistema de refrigeración central de cuatro compresores.
El yate tiene ocho camarotes, nueve baños y se encuentra en un estado general regular.
La subasta arrancará con un precio base de 552 millones de pesos.
Cómo participar de la subasta
El proceso para participar de esta nueva subasta de la Dirección General de Aduanas (DGA), organismo dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es muy sencillo. Los interesados deben registrarse previamente como usuario en el sitio de autogestión del Banco de la Ciudad de Buenos Aires (página web https://subastas.bancociudad.com.ar/).
Una vez realizado este primer paso, los interesados en participar de la subasta deben suscribirse antes de la fecha límite dispuesta para cada una de ellas. Usualmente es uno o dos días antes de la realización de la subasta. En la página web del Banco Ciudad puede encontrarse el detalle de todas las subastas que se encuentran en proceso.
En algunos casos también puede que sea necesario realizar con antelación una transferencia de la caución y una vez confirmada la habilitación para participar ya se puede ofertar. Cualquier persona interesada puede participar de la subasta que se realiza de manera electrónica a través del sitio web del Banco Ciudad.
Detalle de la subasta
Disposición 667/2025:
