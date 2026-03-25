Arcor y Danone se quedan con el 100% de Mastellone Hermanos

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Según informaron las compañías en su comunicación oficial, el nuevo esquema se estructurará como un joint venture enfocado en el mercado local, que integrará tres pilares: el negocio de Mastellone, las operaciones de Danone en Argentina y Logística La Serenísima .

El objetivo es claro: “aprovechar sus fortalezas y capacidades para ofrecer una innovación mayor y más ágil, potenciar la eficiencia operativa y ampliar el alcance de la categoría”, señalaron.

En términos operativos, la nueva estructura contará con once plantas productivas en la región y un portafolio que incluye leches, quesos, manteca, dulce de leche, yogures y postres. Se trata, en los hechos, de la materialización de un proyecto que en el sector ya se anticipaba: la construcción de una suerte de “La Serenísima unificada”, bajo control conjunto de ambos grupos.

Para Danone, la operación implica profundizar su presencia en el país y consolidar su histórica asociación con Arcor. Para el grupo cordobés, en tanto, representa un paso clave en su estrategia de expansión en alimentos básicos, apalancando su capacidad comercial y logística.