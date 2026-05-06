Rosario: advierten por un inminente desalojo de la Fábrica Trechel

Los integrantes de la cooperativa señalaron que existió voluntad de regularizar la situación del terreno fiscal y remarcaron que nunca habían recibido una intimación previa en más de una década de trabajo en el lugar.

La cooperativa de Trechel se conformó en 2013 luego del cierre de la empresa original, que funcionaba desde 1952. “El 18 de marzo de 2013 llegamos y no había nada, los patrones se habían llevado todo. Ese año se formó la cooperativa y ahí arrancamos”, recordó Gavio.

Luego del planteo, desde la comisión de Producción manifestaron su preocupación por la continuidad laboral de los trabajadores y propusieron avanzar con gestiones administrativas ante el Estado nacional para intentar abrir una instancia de diálogo o encontrar alternativas de relocalización.