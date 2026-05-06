Rosario: advierten por un inminente desalojo de la Fábrica Trechel
La notificación establece solo diez días hábiles para que dejen el terreno fiscal donde funcionan desde hace 13 años.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) otorgó un plazo de diez días hábiles para que una fábrica de Rosario desaloje el terreno fiscal donde desarrollan su actividad industrial desde hace 13 años. Los integrantes de la cooperativa aseguran que es imposible cumplir con los tiempos para abandonar el lugar y temen perder su fuente de trabajo.
Así lo expusieron los integrantes de la cooperativa Trechel en la comisión de Producción y Promoción del Empleo del Concejo Municipal de Rosario. Según explicaron, la notificación llegó el 30 de abril y establece un plazo de solo diez días hábiles para abandonar el terreno que pertenece al Estado.
“El problema más grave es que nos mandaron una notificación de la AABE ordenando el desalojo en diez días hábiles. Nosotros lo único que queremos es seguir trabajando”, sostuvo Carlos Gavio, representante de la cooperativa, durante la reunión que se llevó a cabo el martes en el Palacio Vasallo de Rosario.
En ese sentido, advirtieron sobre la imposibilidad material de abandonar el lugar en el tiempo exigido: “No nos da el tiempo ni para sacar las máquinas y, por los años que tienen, si las movemos probablemente no sirvan más”, expresaron.
Según lo relatado por los trabajadores, inspectores de la AABE visitaron el predio recientemente con el fin de constatar que la actividad continuaba desarrollándose. Pese a esto, unos días después enviaron la intimación de desalojo.
Los integrantes de la cooperativa señalaron que existió voluntad de regularizar la situación del terreno fiscal y remarcaron que nunca habían recibido una intimación previa en más de una década de trabajo en el lugar.
La cooperativa de Trechel se conformó en 2013 luego del cierre de la empresa original, que funcionaba desde 1952. “El 18 de marzo de 2013 llegamos y no había nada, los patrones se habían llevado todo. Ese año se formó la cooperativa y ahí arrancamos”, recordó Gavio.
Luego del planteo, desde la comisión de Producción manifestaron su preocupación por la continuidad laboral de los trabajadores y propusieron avanzar con gestiones administrativas ante el Estado nacional para intentar abrir una instancia de diálogo o encontrar alternativas de relocalización.
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