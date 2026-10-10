¿Argentina es un país caro en dólares? Un informe compara al país con la región
Un nuevo estudio de Fundar analiza el costo de vida en la región. Conocé si el país está más barato o caro en dólares frente a los países vecinos.
Un reciente análisis económico reveló la verdadera situación de los precios relativos del país en comparación con el resto de América Latina. De acuerdo con los últimos datos procesados por el centro de estudios Fundar, la Argentina registró una leve caída de su costo de vida en dólares durante julio.
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La evolución de los precios en Argentina y la región
En julio de 2026, la inflación mensual fue del 2,1%, mientras que la devaluación oficial alcanzó el 2,4%. Esto permitió que el país se abaratara un 0,3% en moneda extranjera. Al mismo tiempo, como América Latina se encareció un 0,6%, la economía local resultó un 0,9% más barata en comparación con el promedio regional.
Sectores más caros: indumentaria y restaurantes
El informe detalla que el país tiene los precios más altos de toda la región en Indumentaria y Restaurantes. Además, es más caro que el promedio en otros rubros clave como Comunicaciones, Recreación y Equipamiento del hogar. Particularmente en Comunicaciones, el mercado local es el segundo más costoso, solo superado por Costa Rica.
Dónde es más barato vivir según la inflación
A pesar de los fuertes aumentos, existen sectores donde el nivel general de precios se mantiene por debajo de los valores regionales. Los rubros locales que resultan más económicos que el promedio latinoamericano son Alimentos, Educación, Vivienda y servicios, Salud, y Alcohol y tabaco. Por su parte, el sector del Transporte se ubica exactamente en la media continental.
El impacto desde la asunción del nuevo Gobierno
En una perspectiva histórica más amplia, el reporte confirma que la economía se encareció un 2,3% desde que asumió la gestión de Javier Milei. A su vez, el salto es notorio al comparar con enero de 2021, acumulando un encarecimiento total del 74,9%. Sin embargo, el nivel general sigue ubicándose un 1,7% por debajo del promedio latinoamericano, siendo más bajo que el de países como Uruguay, Costa Rica y México.
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