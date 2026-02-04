Nano se queda en la Argentina: tras nueve años de litigio, la Justicia decidió que el menor no será restituido a España

Sobre cómo recibió la noticia Ignacio, Victoria contó que está feliz y entusiasmado, ya pensando en viajes y en experiencias que no pudo vivir durante este largo proceso. “Es volver a respirar un poco, volver a estar en paz”, resumió.

El escrito firmado en el día de ayer establece la libre circulación del menor, hasta ahora atrapado en una maraña judicial que le impedía, entre otras cosas, planificar a futuro. "Nano está feliz, aliviado, agradecido a todos los que lo han ayudado y acompañado", expresó su madre.

"Es el primer día para mi después de 9 años de tener esto sobre los hombros y cabeza aplastándome. Hoy me siento un poco más aliviada y todavía cuesta creerlo. Así que ahora a reorganizar la vida, la familia, los planes y vivir con un poco más de certidumbre y poder planificar", remarcó la mujer.

En el acuerdo se establece, además, que el niño viaje de forma periódica a España a visitar su padre y a la familia que él volvió a formar allí. El hombre volvió a casarse y tiene otros tres hijos con su segunda mujer.

Por su parte, Victoria también formó una nueva pareja y fue mamá por segunda vez hace tres años.

Historia de Nano

En el año 2010, los padres de Nano -argentinos ambos- se mudaron a España con intenciones de trabajar y establecerse en Madrid. Ella es arquitecta y él médico, por entonces recién recibido.

Tres años después, nació Nano y para entonces la relación ya estaba deteriorada. Según el relato de la mamá del menor, su entonces marido llevaba adelante un tratamiento psiquiátrico por trastornos de personalidad.

Consumada la separación, Victoria continuó viviendo en Madrid desempeñándose en distintas tareas como la fotografía, la creación de aros o la venta de ropa, dado que nunca pudo homologar su título de arquitecta. Luego de tres años de encargarse por completo del niño, tal como ella refiere, decidió volver a la Argentina.

Sin embargo, en 2017 el padre del menor inició la primera demanda por restitución en España y con una resolución favorable, en agosto de ese año viajó a Buenos Aires y se llevó al menor "con lo puesto" de vuelta al país ibérico.

Un mes y medio más tarde, Victoria se hizo presente en España para participar del juicio por la custodia y fue entonces cuando la jueza competente le devolvió al menor, unos 10 días después de haber aterrizado, dado que su padre se negaba a hacerlo.

En 2018 la jueza de primera instancia del Juzgado N° 22 de Madrid le otorgó a la madre la custodia de Nano y la autorización para volver a la Argentina. En ese momento se radicaron en Pilar, donde el niño fue escolarizado y donde mantiene un vínculo fluido tanto con su familia materna como paterna.

La historia comenzó a cambiar en junio de 2019 cuando el padre apeló la sentencia que la jueza había dictado un año antes y pidió la restitución del nene, esta vez en los tribunales de Argentina.

Pese a ser entrevistado por psicólogas, que afirmaron que su centro de vida está en la Argentina y que la vuelta a España podría tener un fuerte impacto negativo sobre él -tal como lo ratificó en su dictamen el fiscal Rodrigo Caro-, el 23 de septiembre de 2020 el Juzgado de Familia de San Isidro expidió una resolución “a los fines de llevar a cabo en el plazo más breve posible el regreso” de Nano a España.

Además solicitó que Victoria “se expida respecto la autorización necesaria para el comienzo de la escolaridad de su hijo en Madrid”. Confirmando así la sentencia de la por entonces jueza del Juzgado Nº1 de Pilar, Mariana Valentini, que había dictaminado la restitución del niño.

De forma paralela, la madre del menor realizó una presentación ante la justicia de España. Los tribunales del país ibérico se declararan incompetentes y dejaran el proceso en manos de la Argentina.

El 13 de octubre de 2020 la Suprema Corte de la Provincia suspendió la restitución del niñode forma provisoria hasta tanto el tribunal se expida de forma definitiva.

En mayo de 2023, el mismo tribunal -tras haber entrevistado al nene- determinó que debía cumplirse su voluntad de quedarse en la Argentina con su mamá.

Pero, en septiembre de 2024 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que sea restituido a España. Entre sus argumentos, la resolución a la que accedió El Diario, en su artículo 2º establece que "existe una retención ilícita del niño en este país en los términos del artículo 3° del Convenio de La Haya de 1980".

El máximo tribunal establecía que el magistrado a cargo del proceso, es decir el titular del Juzgado de Familia Nro. 1 de Pilar que tiene competencia en la causa, de acuerdo a las particularidades del caso, "determinará la forma y el modo en que deberá llevarse a cabo el retorno, procurando siempre decidir por aquellas que resulten menos lesivas para el niño". Las mismas incluían evaluaciones psicológicas del niño, que nunca fueron favorables a que se concrete el proceso de restitución. El regreso a España del menor debía efectuarse una vez que se cumplimenten dichas medidas.

Sin embargo, el arribo de un nuevo magistrado al Juzgado de Familia Nro. 1 de Pilar en septiembre de 2025, el Dr. Nicolás Horacio Strobino, facilitó el acercamiento entre las partes.

Es así que el día de ayer, ambos progenitores -a partir de la voluntad del niño- llegaron a un acuerdo conveniente para el menor, que da por finalizado el proceso de restitución.