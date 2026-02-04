De qué murió Juan Carlos Velázquez, el "Mini" de Duro de Domar

Quién era Juan Carlos Velázquez, “El Mini” de “Duro de Domar”

La figura de Juan Carlos Velázquez quedó fuertemente ligada a la televisión por su recordado paso por Duro de Domar. Allí, a través de su personaje “El Mini”, realizaba intervenciones humorísticas encarnando a distintas personalidades vinculadas a la coyuntura política y social.

En el ciclo conducido por Roberto Pettinato, el actor irrumpía en el estudio con una frase que se volvió emblemática: “Roberto (Pettinato) estoy re caliente”, generando risas y convirtiéndose en uno de los momentos más esperados del programa.

Sin embargo, con el correr de los años, la falta de oportunidades laborales lo obligó a buscar nuevos caminos lejos de la pantalla chica. En 2021, en una entrevista con Juan Etchegoyen, el propio Velázquez expresó su desconcierto por su ausencia en televisión: “La gente me pregunta qué pasa que no estoy en la televisión y yo no tengo la menor idea. Los productores parece que se han olvidado de mí, ese es el tema”.