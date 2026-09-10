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Argentina quedó segunda en el ranking latinoamericano de inflación con una acumulación anual del 33,5%

Economía

El INDEC publicó este jueves las cifras más recientes de la inflación en nuestro país y los números quedaron justo debajo de Venezuela en la tabla regional.

Argentina quedó segunda en el ranking latinoamericano de inflación con una acumulación anual del 33

Argentina quedó segunda en el ranking latinoamericano de inflación con una acumulación anual del 33,5%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este jueves sus datos sobre la inflación del mes pasado, sobre la acumulada en 2026 y la interanual. Las cifras sirvieron para poner al país en el segundo puesto a nivel regional.

Un ránking reproducido por el sitio TN tomó como referencia las mediciones de la inflación acumulada en países de Sudamérica en 2026, y en lo más alto de la tabla quedó Venezuela con 200,1%, seguido por Argentina, que tiene un costo de vida un 21,3% más caro.

Aunque el INDEC dio cuenta de una inflación del 1,7% en agosto, para alegría del ministro de Economía, Luis Caputo, en la medición interanual de la inflación todavía consta un 33,5% de aumento.

Cómo quedó el ranking de inflación en Sudamérica en agosto de 2026:

  1. Venezuela: el Banco Central venezolano informó que en julio de 2026 hubo una inflación de 8,9%, y ése es el número más reciente que entró en el ranking regional además de la acumulada del 200,1%.
  2. Argentina: aunque tuvo una inflación del 1,7% en agosto lleva 21,3% acumulados en 2026 y 33,5% interanual.
  3. Bolivia: los vaivenes y paros por el aumento de los combustibles acompañaron el tercer puesto del país, que tuvo una inflación del 1,1% en agosto y una acumulada del 3% desde enero. La cifra interanual es de 5,02%.
  4. Chile: el octavo mes del año fue leve para los precios chilenos, con apenas un 0,6% de inflación mensual y 3,6% acumulada desde enero, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La interanual es de 4,1% por ahora.
  5. Colombia: la inflación fue del 0,39% en agosto con un acumulado del 5,35% y un porcentaje interanual del 6,24%, informaron desde el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
  6. Uruguay: en la Banda Oriental la inflación cerró agosto con una suba del 0,24%, lo que dejó al país sexto en el conteo, con una cifra acumulada de 3,65% y una medición interanual de 4,55%.
  7. Perú: la nueva etapa política del país inició con un alza de apenas 0,15% de los precios de agosto y lleva acumulado un 4,06% en el año, lo que lo dejó en séptimo lugar de la tabla.
  8. Paraguay: el país vecino ni siquiera registró variaciones en sus precios minoristas el mes pasado, pero la inflación acumulada en 2026 es del 1,8% y del 1,5% a agosto de 2025.
  9. Brasil: el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) publicará este viernes, 11 de septiembre, su Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio (IPCA) correspondiente a agosto. En julio de este año la inflación acumulada era de 4,44%.
  10. Ecuador: el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de Ecuador publicará el próximo lunes su Índice de Precios al Consumidor (IPC). Pero a nivel interanual era de apenas 1,39% en julio de 2026.

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