Argentina quedó segunda en el ranking latinoamericano de inflación con una acumulación anual del 33,5%
El INDEC publicó este jueves las cifras más recientes de la inflación en nuestro país y los números quedaron justo debajo de Venezuela en la tabla regional.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este jueves sus datos sobre la inflación del mes pasado, sobre la acumulada en 2026 y la interanual. Las cifras sirvieron para poner al país en el segundo puesto a nivel regional.
Un ránking reproducido por el sitio TN tomó como referencia las mediciones de la inflación acumulada en países de Sudamérica en 2026, y en lo más alto de la tabla quedó Venezuela con 200,1%, seguido por Argentina, que tiene un costo de vida un 21,3% más caro.
Aunque el INDEC dio cuenta de una inflación del 1,7% en agosto, para alegría del ministro de Economía, Luis Caputo, en la medición interanual de la inflación todavía consta un 33,5% de aumento.
Cómo quedó el ranking de inflación en Sudamérica en agosto de 2026:
- Venezuela: el Banco Central venezolano informó que en julio de 2026 hubo una inflación de 8,9%, y ése es el número más reciente que entró en el ranking regional además de la acumulada del 200,1%.
- Argentina: aunque tuvo una inflación del 1,7% en agosto lleva 21,3% acumulados en 2026 y 33,5% interanual.
- Bolivia: los vaivenes y paros por el aumento de los combustibles acompañaron el tercer puesto del país, que tuvo una inflación del 1,1% en agosto y una acumulada del 3% desde enero. La cifra interanual es de 5,02%.
- Chile: el octavo mes del año fue leve para los precios chilenos, con apenas un 0,6% de inflación mensual y 3,6% acumulada desde enero, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La interanual es de 4,1% por ahora.
- Colombia: la inflación fue del 0,39% en agosto con un acumulado del 5,35% y un porcentaje interanual del 6,24%, informaron desde el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
- Uruguay: en la Banda Oriental la inflación cerró agosto con una suba del 0,24%, lo que dejó al país sexto en el conteo, con una cifra acumulada de 3,65% y una medición interanual de 4,55%.
- Perú: la nueva etapa política del país inició con un alza de apenas 0,15% de los precios de agosto y lleva acumulado un 4,06% en el año, lo que lo dejó en séptimo lugar de la tabla.
- Paraguay: el país vecino ni siquiera registró variaciones en sus precios minoristas el mes pasado, pero la inflación acumulada en 2026 es del 1,8% y del 1,5% a agosto de 2025.
- Brasil: el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) publicará este viernes, 11 de septiembre, su Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio (IPCA) correspondiente a agosto. En julio de este año la inflación acumulada era de 4,44%.
- Ecuador: el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de Ecuador publicará el próximo lunes su Índice de Precios al Consumidor (IPC). Pero a nivel interanual era de apenas 1,39% en julio de 2026.
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