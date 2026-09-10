El efusivo mensaje de Javier Milei tras el dato de inflación de agosto: "¡Vamooo Toto!"

Inflación de agosto: Vivienda y servicios, entre los rubros que más aumentaron

El mayor incremento del mes se concentró en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que encabezó la tabla con un alza del 2,8%. Le siguieron Educación (2,5%), Bienes y servicios varios (2,4%) y Salud (2,4%). Un escalón más abajo se posicionó el sector de Comunicación, que anotó una variación del 2,3%, mientras que Bebidas alcohólicas y tabaco registró una suba del 2,1%.

Por debajo del promedio del nivel general (1,7%) se ubicaron sectores clave de la canasta del hogar y la gastronomía:

Restaurantes y hoteles: 1,8%

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 1,7%

Transporte: 1,5%

Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,4%

En el extremo opuesto, el segmento de Recreación y cultura no sufrió variaciones intermensuales y se mantuvo en 0,0%. Por su parte, la categoría de Prendas de vestir y calzado experimentó un ajuste a la baja con un -0,6%, marcando la única deflación registrada en la medición del periodo.