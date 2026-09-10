El efusivo mensaje de Javier Milei tras el dato de inflación de agosto: "¡Vamooo Toto!"
Luis Caputo, considerado por Milei como "el mejor ministro de Economía de la historia", volvió a ser ponderado tras el dato del Indec.
Minutos después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundiera que el dato de inflación de agosto de 2026, el presidente Javier Milei recurrió a sus redes sociales para manifestar de manera efusiva su satisfacción con los resultados económicos del periodo.
A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el mandatario reposteó el informe oficial del organismo de estadística y le dedicó un enfático elogio al ministro de Economía, Luis Caputo. "¡¡¡VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO!!!", escribió el jefe de Estado en mayúsculas, dejando expuesto su entusiasmo ante la desaceleración del costo de vida.
El festejo presidencial responde a una cifra clave para el esquema del Gobierno: la inflación registró una variación mensual del 1,7% en el octavo mes del año. El dato cobra relevancia al marcar una cifra inferior al 2% mensual y ubicarse como el registro más bajo del año.
Según las cifras del organismo oficial, los precios acumularon un alza del 21,3% en los primeros ocho meses de 2026 y mostraron una variación interanual del 33,5%.
El gesto del Presidente vuelve a poner en el centro de la escena la alineación política y técnica entre el Poder Ejecutivo y el equipo económico. Con este nuevo valor, desde la Casa Rosada ratifican el rumbo del programa de gobierno y utilizan la cifra como un respaldo directo a la gestión de Caputo al frente de la cartera de Hacienda.
Inflación de agosto: Vivienda y servicios, entre los rubros que más aumentaron
El mayor incremento del mes se concentró en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que encabezó la tabla con un alza del 2,8%. Le siguieron Educación (2,5%), Bienes y servicios varios (2,4%) y Salud (2,4%). Un escalón más abajo se posicionó el sector de Comunicación, que anotó una variación del 2,3%, mientras que Bebidas alcohólicas y tabaco registró una suba del 2,1%.
Por debajo del promedio del nivel general (1,7%) se ubicaron sectores clave de la canasta del hogar y la gastronomía:
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Restaurantes y hoteles: 1,8%
Alimentos y bebidas no alcohólicas: 1,7%
Transporte: 1,5%
Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,4%
En el extremo opuesto, el segmento de Recreación y cultura no sufrió variaciones intermensuales y se mantuvo en 0,0%. Por su parte, la categoría de Prendas de vestir y calzado experimentó un ajuste a la baja con un -0,6%, marcando la única deflación registrada en la medición del periodo.
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