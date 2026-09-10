Inflación de agosto: Vivienda y servicios, entre los rubros que más aumentaron

El mayor incremento del mes se concentró en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que encabezó la tabla con un alza del 2,8%. Le siguieron Educación (2,5%), Bienes y servicios varios (2,4%) y Salud (2,4%). Un escalón más abajo se posicionó el sector de Comunicación, que anotó una variación del 2,3%, mientras que Bebidas alcohólicas y tabaco registró una suba del 2,1%.