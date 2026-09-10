Inflación de agosto: Vivienda y servicios, entre los rubros que más aumentaron
Tras conocerse que la inflación de agosto fue del 1,7%, el Indec reveló también cómo golpearon los aumentos a cada área de la economía.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer la inflación correspondiente a agosto de 2026, el cual registró un incremento del 1,7% a nivel general. El reporte expone una marcada brecha entre los rubros vinculados a los servicios básicos y aquellos orientados al consumo masivo e indumentaria.
Inflación de agosto: Vivienda y servicios, entre los rubros que más aumentaron
El mayor incremento del mes se concentró en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que encabezó la tabla con un alza del 2,8%. Le siguieron Educación (2,5%), Bienes y servicios varios (2,4%) y Salud (2,4%). Un escalón más abajo se posicionó el sector de Comunicación, que anotó una variación del 2,3%, mientras que Bebidas alcohólicas y tabaco registró una suba del 2,1%.
Por debajo del promedio del nivel general (1,7%) se ubicaron sectores clave de la canasta del hogar y la gastronomía:
-
Restaurantes y hoteles: 1,8%
Alimentos y bebidas no alcohólicas: 1,7%
Transporte: 1,5%
Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,4%
En el extremo opuesto, el segmento de Recreación y cultura no sufrió variaciones intermensuales y se mantuvo en 0,0%. Por su parte, la categoría de Prendas de vestir y calzado experimentó un ajuste a la baja con un -0,6%, marcando la única deflación registrada en la medición del periodo.
El efusivo mensaje de Javier Milei tras el dato de inflación de agosto: "¡Vamooo Toto!"
Minutos después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundiera que el dato de inflación de agosto de 2026, el presidente Javier Milei recurrió a sus redes sociales para manifestar de manera efusiva su satisfacción con los resultados económicos del periodo.
A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el mandatario reposteó el informe oficial del organismo de estadística y le dedicó un enfático elogio al ministro de Economía, Luis Caputo. "¡¡¡VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO!!!", escribió el jefe de Estado en mayúsculas, dejando expuesto su entusiasmo ante la desaceleración del costo de vida.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario