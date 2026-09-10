Canasta básica: cuánto necesitó una familia tipo en agosto para no ser pobre

En efecto, un hogar integrado por un varón de 35 años, una mujer de 31 y dos niños de 8 y 6 años necesitó ingresos por $1.605.497 para cubrir la canasta básica total (CBT) y no ser pobre. Cifra que desciende a $726.469 para que esa misma familia cubra la canasta básica alimentaria (CBA) y se mantenga por encima de la línea de indigencia.

En el caso de una familia de tres integrantes (mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61) la canasta total ascendió en agosto a $1.278.163 y la alimentaria a $578.354. Y para cinco miembros (varón y mujer de 30 años y tres hijos menores de 5), la CBT fue de $1.688.630 y la CBA de $764.086.