Canasta básica: cuánto necesitó una familia tipo en agosto para no ser pobre
El Indec informó también que una familia de cuatro integrantes necesitó más de $1,6 para no ser pobre y solo algo más de $700 mil para no caer en la indigencia.
Como ya se informó, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (indec) hizo público este jueves el índice de precios al consumidor (IPC) correspondiente a agosto pasado, que se ubicó en 1,7% por encima del mes anterior.
Se trata del nivel más bajo de los últimos doce meses y, de esta manera, acumula en lo que va del año una variación de 21,3% y un alza de 33,5% con respecto al mismo mes del año pasado, según el informe difundido por el organismo oficial.
La división de mayor aumento en el mes fue “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” (+2,8%), y la segunda con mayor incremento fue “Educación” (+2,5%). Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron “Recreación y cultura” (0,0%) y “Prendas de vestir y calzado” (-0,6%).
En cuanto a “Alimentos y bebidas no alcohólicas” (+1,7%), fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en las regiones, impulsada por aumentos en segmentos como “Verduras, tubérculos y legumbres”, “Frutas” y “Pan y cereales”.
Cuánto necesitó ganar una familia para no ser pobre o indigente
Con ese guarismo, el Indec también difundió los ingresos que necesitan las familias para no ser pobre o indigente, que para una familia tipo de cuatro miembros (dos adultos y dos menores) debieron ser superiores a $1,6 millones.
En efecto, un hogar integrado por un varón de 35 años, una mujer de 31 y dos niños de 8 y 6 años necesitó ingresos por $1.605.497 para cubrir la canasta básica total (CBT) y no ser pobre. Cifra que desciende a $726.469 para que esa misma familia cubra la canasta básica alimentaria (CBA) y se mantenga por encima de la línea de indigencia.
En el caso de una familia de tres integrantes (mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61) la canasta total ascendió en agosto a $1.278.163 y la alimentaria a $578.354. Y para cinco miembros (varón y mujer de 30 años y tres hijos menores de 5), la CBT fue de $1.688.630 y la CBA de $764.086.
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