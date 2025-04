Aseguran que el FMI no le quiere prestar más plata a la Argentina

Consultado por cómo influye esta situación con la negociación que está llevando la Argentina con el FMI, señaló: “La relación de Milei y Trump es cercana, hubo este incidente de que no se encontraron, creo que tuvo que ver con mala información y no con algo negativo de alguna de las partes; pero esto no ayuda porque el mundo no está preocupada por lo que pasa en la Argentina, sino lo que está pasando en general”.

En ese sentido, Loser reconoció que "a pesar de la amistad con Trump, Argentina se ve en una situación adversa”, aunque detalló: “Creo que para la Argentina, programa económico va a haber, pero hay que terminar de convencer a los socios del Fondo y el contexto no ayuda, más allá de que el gobierno de Milei esté haciendo las cosas macroeconómicamente bien".

“Muchos directores del FMI no quieren que se desembolse tanto dinero a la Argentina porque es un gran deudor, por lo que hay diferencia de opiniones entre ellos”, aseveró.

Embed

Y agregó: “En el Directorio del FMI, Estados Unidos tiene un voto equivalente al 16% pero no es la mayoría y para aprobar estos acuerdos se necesita el 51%. No alcanza con Estados Unidos, se necesita un grupo más fuerte y el problema lo veo en la Junta Directiva, que es el Congreso que representa a 190 países, que ahora están enojados con Estados Unidos por los aranceles. El gobierno de Milei está apurado para que llegue el desembolso pero el mundo no respeta su apuro”.

Asimismo, le preguntaron por las declaraciones del enviado de Donald Trump, Mauricio Claver Carone, que dijo que Argentina tenía que romper con China para acceder al préstamo del FMI a lo que Claudio Loser expresó: "China es nuestro segundo socio comercial, Estados Unidos no lo es y no tiene la posibilidad de prestarle esa cantidad de dinero. Es una visión simplista y superficial".