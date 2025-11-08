Aseguran que Luis Caputo se comprometió a acumular reservas y que ajustaría las bandas cambiarias

Envalentonado por el tan resonante como inesperado triunfo electoral del oficialismo en las elecciones legislativas del domingo pasado, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, salió días atrás a hacer leña del árbol caído y celebró que el peronismo se haya enfrascado en una dura interna tras el resultado adverso en las urnas.

"Creo que es muy sano para el país que se pelee la oposición", comienza el extenso posteo que publicó en su cuenta en la red social X y les pidió que armen una “alternativa racional” para las presidenciales de 2027

caputo riesgo kuka

Y siguió: "Más que nunca en esta elección quedó en evidencia el riesgo kuka. Ya estaba claro en agosto del 2019, cuando Macri perdió por amplio margen las primarias. Pero si a alguno le quedaba alguna duda, ya no la hay".

"Si queremos graduarnos de país serio, que pueda atraer inversiones que den trabajo a nuestra gente, la alternativa política no puede ser más el kirchnerismo/comunismo", arengó y advirtió que "ningún país serio ofrece esa volatilidad política. Y las inversiones en la economía real no sólo buscan rendimientos. Son inversiones de largo plazo que lo que más buscan es previsibilidad. Entonces, mientras la opción de gobierno sea un candidato kirchnerista, seguiremos estancados como país, porque el capital y las inversiones fluirán a otros países".